Афганистан: почти два десятка правительственных солдат погибли за выходные

Афганские талибы* убили не менее 19 военнослужащих кабульской администрации в ходе ночных нападений в северной провинции Тахар.

Талибы атаковали местные силы, действовавшие под командованием афганской национальной армии в районе Хаджа Гар в Тахаре, с нескольких направлений в полночь в воскресенье, сообщил агентству DPA начальник округа Мохаммад Омар.

Омар добавил, что бои продолжались до раннего утра, в результате чего еще пять человек получили ранения.

Официальный представитель губернатора провинции Джавад Хиджри подтвердил этот факт, добавив, что в район были отправлены новые войска, а ситуация была «под контролем».

Однако глава района выразил обеспокоенность тем, что силы талибов все еще находятся рядом.

«Существует вероятность того, что район может обрушиться каждую минуту», - сказал Омар по телефону.

За выходные почти 20 правительственных бойцов погибли в результате нападений в нескольких провинциях.

В прошлые годы примерно в это самое время талибы объявляли о своем весеннем наступлении. Однако в этом году еще не было официального заявления от Талибан о весеннем наступлении, что можно объяснить подписанным с США соглашение в Дохе.

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