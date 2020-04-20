Почти 120 000 сирийцев вернулись в Идлиб после заключения перемирия

В общей сложности 119 683 перемещенных мирных жителя вернулись в свои дома в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, после того, как 6 марта Турция и Россия заключили соглашение о прекращении огня. Тем временем гражданские лица, чьи родные города находятся в районах под контролем режима Башара Асада, по-прежнему остаются в лагерях у турецкой границы.

Мухаммад Халладж, директор Сирийской группы по координации помощи, сказал, что за последние полтора месяца почти 21 500 семей смогли вернуться в свои дома.

Халладж призвал гуманитарные учреждения увеличить свою помощь возвращающимся гражданским лицам, одновременно предупреждая гражданское население, что в районах, в которые они возвращаются, все еще опасно.

Он также подчеркнул, что сотни тысяч мирных жителей отказываются возвращаться в свои родные города, поскольку эти районы все еще находятся под контролем режима и, следовательно, люди продолжают оставаться в лагерях недалеко от турецкой границы.

«Пока нападения не возобновятся, все больше мирных жителей будет возвращаться в свои родные города», - заявил Халладж.

Один из вернувшихся гражданских лиц, Мустафа Табшо, которому два месяца назад пришлось покинуть свой дом из-за атак режима, говорит, что хочет провести священный месяц Рамадан у себя дома.

«После последних атак мне пришлось мигрировать в Африн. Теперь, я надеюсь, что я вернусь», - сказал он, добавив, что есть много других беженцев, подобных ему.

Другой беженец, Абу Тейм, заявил, что они решили вернуться, поскольку их обстоятельства улучшаются.

«Куда бы вы ни переехали, куда бы вы ни отправились, Рамадан не за горами, и теперь, надеюсь, мы проведем его в наших домах», - подчеркнул он.

Население провинции постепенно увеличивалось, и многие люди бежали от нападок режима и других воюющих сторон. Тем не менее, перемещение гражданского населения усилилось с середины декабря, когда поддерживаемый Россией режим Асада начал новый штурм с целью захвата последнего оппозиционного бастиона. По оценкам, более 1 миллиона сирийцев переместились к турецкой границе из-за интенсивных нападений в течение последнего года, в то время как половина этого числа была перемещена только после ноября 2019 года. После усиления напряженности Россия и Турция в прошлом месяце достигли соглашения о прекращении насилия. В рамках соглашения все военные действия в Идлибе должны быть прекращены. Также должен быть создан коридор безопасности глубиной 6 километров к северу и к югу от шоссе М4.

Лагеря беженцев на северо-западе Сирии густонаселены, и им не хватает помощи, в то время как секторы здравоохранения и образования борются за предоставление необходимых услуг.

Несмотря на то, что неправительственные организации, учреждения Организации Объединенных Наций и турецкие учреждения и организации по оказанию помощи делают все возможное для удовлетворения потребностей многих гражданских лиц в раздираемой войной стране, перед лицом новой угрозы коронавируса помощи недостаточно. В ситуации, когда даже самые развитые и современные страны с трудом справляются с пандемией, страна, в которой почти нет стационарных больниц, и где дети не могут найти воду, чтобы вымыть руки, вряд ли способна сама справиться с угрозой. Лишь половина медицинских учреждений в стране все еще продолжает работу.