Австрийский боец ММА принял Ислам

Австрийский боец смешанных единоборств (MMA) Вильгельм Отт принял Ислам. 37-летний боксер объявил о своем обращении 16 апреля, заявив, что кризис COVID-19 помог ему обрести веру. «Я долго об этом думал. Исламские ценности придали мне сил во время карантина».

На видео, которым он поделился в соцсетях, Вильгельм Отт произносит шахаду (свидетельство веры). В своем посте в Instagram он сказал, что Ислам был в его голове много лет, но были времена, когда он «ничего не мог с этим поделать».

«Я позволил себе попасть под политическое влияние. Но когда у меня были трудные времена, исламская вера дала мне необходимую силу », - сказал он.

Он сообщил, что стал мусульманином в присутствии друга, который и подарил ему первый Коран.

«О том, что я стал мусульманином, я хотел сказать только друзьям, но подумал, что об этом должны знать все. Не ожидал, что это сообщение привлечет столько внимания. Благодарю мусульманский мир за проявленный интерес. Всех вас люблю и говорю «МашАллах»», - сказал Отт.

Он добавил, что с нетерпением ждет начала поста.

Отт, по прозвищу Amazing («удивительный»), родился в 1982 году. По данным ресурса MMA Tapology, он занял 74-е место из 615 действующих профессиональных тяжеловесов из ЕС.