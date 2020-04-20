В арабском мире около 74 миллионов человек не имеют достаточно доступа к воде

Около 74 миллионов человек в регионах Ближнего Востока, испытывающих дефицит воды, подвергаются большему риску заражения новым коронавирусом, поскольку им не хватает простой возможности помыть руки с водой и мылом в домашних условиях, сообщила ООН в среду.

Эта цифра включает в себя 31 миллион человек в Судане, более 14 миллионов в пострадавшем от войны Йемене и 9,9 миллиона в Египте, говорится в докладе ООН.

«Хотя во всем мире было достигнуто согласие о том, что мытье рук с водой и мылом является лучшей профилактикой от заражения COVID-19, этот простой акт оказывается трудным в регионе, где 74 миллиона человек не имеют доступа к основному средству для мытья рук» - говорит экономическая и социальная комиссия ООН по Западной Азии.

«Беженцы и люди, живущие в зонах конфликта или под оккупацией, несут дополнительное бремя», - добавляют авторы доклада.

По оценкам ООН, около 26 миллионов беженцев и перемещенных лиц по всему региону подвержены большему риску заражения этой болезнью, поскольку у них нет достаточного доступа к услугам водоснабжения и гигиены.

Агентство ООН предупредило, что около 87 миллионов человек в регионе также не имеют доступа к питьевой воде в домашних условиях, что вынуждает их собирать ее из других источников. Это тоже угрожает их здоровью.

Доклад также замечает, что в регионе, где 10 из 22 стран не имеют достаточного водоснабжения, более частое мытье рук, вероятно, увеличит спрос домашних хозяйств на 4–5 млн. кубометров воды.