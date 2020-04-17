ЕС не будет помогать Туркменистану из-за «высоких доходов» его жителей

Евросоюз не включил Туркменистан в число стран, которые получат финансовую помощь в связи с эпидемией COVID-19, из-за слишком высоких доходов на душу населения. Об этом 15 апреля сообщило проправительственное издание Orient, а независимое издание «Хроника Туркменистана» 16 апреля выступило с критикой сложившейся ситуации.

При распределении экономической помощи было учтено, что Туркменистан отнесен к странам с доходом выше среднего. Согласно классификации Всемирного банка, в эту категорию попадают государства, где ВВП на душу населения составляет от $4086 до $12 615. В Туркменистане этот показатель равняется $7065. Из всех стран Центральной Азии только Туркменистан и Казахстан попали в эту категорию. Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан получат помощь от Евросоюза.

Между тем «Хроника Туркменистана» отмечает, что Всемирный банк в своих расчетах использует официальный курс — 3,5 маната за доллар. Этот курс не менялся с 2015 года. С 2016 года обмен валюты для физических лиц в Туркменистане запрещен, а для предпринимателей крайне затруднен. Это привело к развитию черного рынка и преобладанию в реальных расчетах черного курса, в несколько раз превышающего официальный. По подсчетам «Хроники Туркменистана», ВВП на душу населения по черному курсу ныне составляет $1200. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, расходы властей Туркменистана на здравоохранение не достигают даже минимального уровня, рекомендованного ВОЗ.

Независимые СМИ уже несколько лет сообщают об экономическом кризисе, не признаваемом властями Туркменистана. По данным этих СМИ, на фоне эпидемии COVID-19 кризис усугубился (хотя власти Туркменистана продолжают утверждать, что эта страна вошла в число менее 20 государств мира, куда вирус не проник). Например, сообщается, что у работников судоремонтного завода в Туркменабате изъяли 30% апрельской зарплаты «на развитие здравоохранения».

Оппозиционный общественный деятель Максат Сапармурадов на днях объявил, что эпидемия грозит обернуться для Туркменистана гуманитарной катастрофой. Он предупредил, что соседним Казахстану и Узбекистану стоит подготовиться к потоку беженцев.

Но бессменный президент Гурбангулы Бердымухамедов и его подчиненные настаивают на том, что как эпидемиологическая, так и социально-экономическая ситуация в стране находятся на высоте. Им самим, при их доходах, никакая помощь от ЕС действительно не требуется.