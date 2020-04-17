Во Франции чеченцы спасли жителей горящего дома

Во Франции двое выходцев из Чечни спасли жителей дома, охваченного пожаром. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По словам очевидцев пожара в одной из квартир многоэтажного дома в городе Монтерей-Фот-Йон (Montereau-Fault-Yonne) в среду вечером произошло возгорание. Огонь быстро перекинулся на соседние квартиры. Десятки людей оказались заперты в своих жилищах, поскольку сильное задымление не позволяло покинуть квартиры.

Свидетелями пожара оказались двое чеченцев, проживающих в том районе. Не дожидаясь прибытия пожарных, они через балконы забрались на охваченные огнем верхние этажи здания и начали вызволять людей.

Видео спасения, снятое жильцом, находившимся на балконе одной из горящих квартир, было распространено в интернете очевидцами происшествия.

На съемке видно, как молодые люди помогают друг другу взобраться по перилам на балкон одной из квартир и вытаскивают находящегося в шоковом состоянии пожилого мужчину.

Как выяснило издание "Кавказ.Реалии", что на помощь жителям дома людям пришли 33-летний Джамбулат Домбаев и 40-летний Махди Улубаев.

Как рассказал Улубаев, они с другом совершали вечернюю прогулку недалеко от дома, в котором произошел пожар. Увидев толпу людей и вырывающиеся из окон клубы дыма, они прибежали к месту происшествия.

"Люди были в панике, мы увидели, как перед домом с криками бегает 10-летний мальчик. Это был сын мужчины, которого мы позже вытащили с балкона. Думать особо времени не было, мы опрокинули мусорный бак и, взобравшись на него, поднялись по перилам к пострадавшему", – рассказал мужчина.

Только после этого прибыли пожарные. В результате возгорания погибла молодая женщина и ее трехлетний ребенок.