Китайская медицинская помощь Сирии поместилась в две небольшие коробки

В среду из Китая в Дамаск прибыл гуманитарный груз, призванный помочь Сирии справиться со вспышкой заболевания в стране, которая, как многие опасаются, окажет разрушительное воздействие на и без того проблемный сектор здравоохранения страны.

СМИ асадитского режима сообщили в четверг, что комплекты тестов на Covid-19 прибыли в международный аэропорт Дамаска. Наборы будут использоваться врачами, чтобы помочь остановить распространение коронавируса в стране.

Посол Китая в Дамаске сказал, что эта поставка была первой партией медицинской помощи Сирии, и вскоре последуют новые поставки.

Но сама фотография доставки груза оставила многих сирийцев сильно разочарованными своим давним союзником.

На фотографии видно, как сирийские и китайские официальные лица, все в масках, стоят на церемонии, посвященной прибытию груза помощь. Причем сам груз это две неловко стоящих на асфальте картонных коробки. Зачем нужен был специальный самолет, чтобы привезти две коробки, с которыми бы справился AliExpress, непонятно.

«Китай доставил в Сирию медицинские припасы для борьбы с #COVID19, и да, эти две коробки и были теми припасами. «Масочная» дипломатия не применяется (должным образом) к Сирии», - заметил аналитик по Сирии Дэнни Макки в Twitter.

На других фотографиях видно, как рабочие опрыскивают дезинфицирующим средством эти две коробки, в то время как чиновники стоят и наблюдают.

Вскоре после того, как экипаж сбросил две коробки в Дамаске, самолет вылетел в Бейрут, куда был доставлен остальной груз.

Хотя Дамаск сообщил только о 33 случаях и двух смертях от коронавируса, эксперты считают, что эта болезнь гораздо более распространена в стране.

Война, коррупция, санкции и ухудшающаяся система здравоохранения означают, что вспышка болезни, вероятно, окажет разрушительное воздействие на Сирию.