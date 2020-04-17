Нигерия: пожар в лагере беженцев унес жизни 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара в четверг в лагере для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на северо-востоке Нигерии.

Инцидент произошел в лагере в Нгала, небольшом городке недалеко от границы с Камеруном, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на анонимного чиновника правительства штата Борно.

Более 30 000 гражданских лиц, покинувших свои дома после нападений со стороны боевиков «Боко Харам», с 2015 года укрываются в лагере.

Президент Мухаммаду Бухари, согласно заявлению его советника по СМИ Гарба Шеху, назвал этот инцидент «чрезвычайно ужасающим».

«Грустно слышать новости о гибели 14 человек и ранениях многих в результате пожара в лагере ВПЛ в Нгала, штат Борно», - сказал он.

Шеху сказал, что президент поручил министру по гуманитарным вопросам, управлению стихийными бедствиями и социальному развитию Садии Умару Фаруку «расследовать и сообщать ему об обстоятельствах, приведших к инциденту, и давать рекомендации о том, как предотвратить в будущем такие события».

Согласно докладу Управления ООН по гуманитарной координации ООН за 2019 год, за десятилетие насилия со стороны «Боко Харам» в нестабильном северо-восточном регионе страны было перемещено около трех миллионов человек.