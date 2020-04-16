В Башкирии опасаются итальянского сценария пандемии

В Башкортостане опасаются повторения итальянского сценария пандемии коронавируса. Причем, его виновником фактически может стать руководство главного лечебного учреждения республики - уфимской Клинической больницы имени Куватова, превратившейся в главный очаг распространения эпидемии.

Официально подтвержденных случаев заражения в республике пока относительно немного - 150 человек. Однако высокий риск заражения существует в отношении порядка 3000 нынешних и бывших пациентов этой больницы и значительной части ее медицинского персонала - примерно 170 врачей и медсестер.

Драматизм ситуации заключается в том, что значительную часть потенциально зараженных из столичной Республиканской больницы Куватова ранее из Уфы для продолжения лечения в больницы других городов и районов республики, как то Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау, Сибай, Белебей, Бирск, Буздякского, Дюртюлинского, Туймазинского и Зианчуринского районов.

Как это произошло? 5 апреля в больнице умерла первая пациентка с подтвержденным коронавирусом, после чего руководство приняло решение ввести карантин. Однако по словам заведующей ревматологическим отделением больницы Риммы Камаловой, это была только верхушка айсберга, так как к тому моменту врачи уже примерно месяц били тревогу в связи с нарастанием числа заболевших пневмонией, которых никто просто не тестировал на коронавирус.

При этом и больница, и врачи работали в обычном режиме - поступали новые пациенты, распределялись по другим больницам старые. 27 врачей больницы, запертые в ней сегодня на карантин, в опубликованном вчера Идель.Реалиями обращении, указывают на то, что руководство больницы даже не игнорировало их сигналы по халатности, а намеренно блокировало выявление коронавируса. У потенциально зараженных сперва не брались анализы, а когда это, наконец, произошло, они таинственным образом исчезли.

По словам врачей, все это делалось, чтобы в больницу не прекращался поток платных пациентов, приносящих ее руководству значительный доход.

В настоящий момент руководство здравоохранением республики вынужденно признало, что главным источником эпидемиологической угрозы стали те, кто должны были с ней бороться. Однако сейчас руководители республиканской медицины и их пиарщики заняты перекладыванием ответственности друг на друга, а пиарщики министра здравоохранения Башкортостана Максима Забелина начали удалять негативные комментарии по данной проблеме в его аккаунтах в соцсетях.

В итоге крупнейшая по численности населения российская республика сегодня опасается повторения итальянского сценария пандемии. Но сколько еще по РФ таких случаев, где эпидемия коронавируса скрывается за неучтенной статистикой заболевших пневмонией?