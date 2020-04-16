Кыргызстан просит Китай облегчить выплату долга

Кыргызстан во вторник попросил Китай об облегчении бремени задолженности, поскольку обнищавшее центральноазиатское государство борется с экономическими потрясениями новой пандемии коронавируса.

Администрация президента Соронбая Жээнбекова сообщила, что он попросил китайского коллегу Си Цзиньпина в ходе телефонного звонка рассмотреть «смягчение и продление платежей по внешнему долгу Кыргызстана Китаю».

Запрос был сделан «с учетом негативного влияния инфекции на макроэкономическую ситуацию».

Оба лидера также обсудили возобновление торговли на своей общей границе и согласились, что Китай направит медицинских специалистов для оказания помощи Кыргызстану в борьбе с коронавирусом, говорится в заявлении администрации Жээнбекова.

В заявлении не говорится, как Си ответил на просьбу о списании долгов.

Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк) владеет более чем двумя пятыми иностранного долга Кыргызстана - это почти 4 миллиарда долларов - и финансирует крупные транспортные и энергетические проекты в стране.

Столица Кыргызстана и другие ключевые города республики были заблокированы с прошлого месяца, когда в стране стали появляться случаи коронавируса.

Кыргызстан стал первой страной, получившей чрезвычайное финансирование от Международного валютного фонда после вспышки вируса.

Экономика страны зависит от производства одного крупного золотого рудника, в то время как сотни тысяч работающих в России кыргызских мигрантов ранее отправляли домой денежные переводы на миллиарды долларов.