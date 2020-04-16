В Украине генерал Шайтанов хотел убить Адама Осмаева

Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в организации покушения на уроженца Чечни Адама Осмаева. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Изданию про это рассказал сам Осмаев, воевавший на стороне Украины против пророссийских сепаратистов. По его словам, информацию о задержании генерала он получил от сотрудников СБУ. Тем самым он подтвердил информацию о задержании Шайтанова, распространенную председателем Службы Иваном Бакановым.

Как заявил глава СБУ, Шайтанов был завербован ФСБ России в 2013 году. Против него возбуждены уголовные дела по подозрению в измене родине и в терроризме. СБУ утверждает, что располагает аудио- и видеозаписями, подтверждающими причастность Шайтанова к этим преступлениям, а также к организации покушения на Осмаева.

По словам бывшего депутата украинского парламента Игоря Мосийчука, который ссылается на источники в СБУ, покушение на Осмаева, которое готовил Шайтанов, должно было состояться после неудачного покушения на него в 2017 году и после убийства жены Осмаева Амины Окуевой в октябре того же года.

В России Осмаеву инкриминируют подготовку покушения на президента РФ Владимира Путина. В 2014 году он получил тюремный срок в Украине за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ, был освобожден после отбытия срока в одесском СИЗО.

После гибели командира добровольческого батальона им. Дудаева Исы Мунаева Осмаев возглавил это подразделение.