Башар Асад купил жене картину за десятки миллионов фунтов - СМИ

Сирийский диктатор Башар Асад приобрел для своей супруги Асмы картину Дэвида Хокни «Всплеск» за 23,1 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание «Национальные интересы».

Отмечается, что картина популярного британского художника была приобретена участником аукциона «Сотбис», пожелавшим остаться инкогнито. По информации источников арабских изданий, картина была приобретена президентом Сирии для одного из роскошных особняков, принадлежащих его жене.

Покупка невероятно дорогого произведения современного искусства на одном из лондонских аукционов стала еще одним свидетельством коррумпированности верхушки сирийских руководителей, отмечает издание.

СМИ уточняет, что родственники Асада владеют большей частью активов Сирии. Так, двоюродный брат главы государства Рами Махлюф является самым богатым бизнесменом в САР с состоянием более 5 млрд долларов. В 2000 году, когда Асад занял пост президента, состояние его семьи увеличилось в разы — используя появившиеся возможности, клан Асада и Махлюфа ликвидировал конкурентов.

После начала военных действий в САР представители семьи начали спешно выводить деньги за рубеж, продолжает издание. По информации Financial Times, подтвержденной регистрационными данными, Рами и Хафез Махлюф владеют 20 апартаментами в «Москва-Сити» общей стоимостью порядка 40 млн долларов. Эта недвижимость используется Асадами в качестве некоего резерва.

«По мнению экспертов, коррумпированность сирийских властей погрузила страну в состояние хаоса. После разгрома запрещенной в РФ группировки ИГИЛ жизнь в стране не наладилась. В Сирию продолжает поступать гумпомощь для местных жителей, в то время как приближенные к Асаду чиновники и бизнесмены купаются в роскоши и продают природные ресурсы, принадлежащие сирийскому народу», — утверждает издание.

Подливает масла в огонь катастрофическое падение местной валюты и стремительный рост цен на топливо. По информации международных рейтинговых агентств, Сирия занимает 157-е место по индексу экономического процветания. Выше нее в этом рейтинге стоят погрязшая в глубоком кризисе Ливия, а также Гаити и Ангола, заключает СМИ.