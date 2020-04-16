Ирак возможно прошел свой пик пандемии COVID-19

В Ираке отмечается уменьшение числа случаев заболевания коронавирусом в течение трех дней подряд, и многие официальные лица страны уже заявляют о победе страны над этой вспышкой.

Во вторник министерство здравоохранения Ирака зарегистрировало 22 новых случая заражения коронавирусом, причем это самое низкое значение за несколько недель. Уровень смертности также падает.

Но критики правительства сохраняют осторожный оптимизм на фоне сообщений о том, что иракское правительство занижает общее число случаев в стране.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ираке Аднан Навар сказал, что Ирак движется "в направлении борьбы с эпидемией, но проблемы остаются. Именно поэтому мы должны продолжать превентивные меры, принимаемые правительством".

Он сказал, что большинство случаев, зарегистрированных в Ираке, происходили из Ирана и стран Европы. Меры по изоляции и локализации помогли контролировать уровень инфекции в стране, причем Ирак, вероятно, прошел худший момент эпидемии.

«Если Ирак сократит цифры до конца этого месяца, он полностью возьмет под контроль эпидемию», - сказал он.

Директор общественного здравоохранения в Багдеде Назик аль-Фатлави разделяет такое же настроение.

«Ирак давно борется с эпидемиями, и именно поэтому сектор здравоохранения сумел справиться с эпидемией», - сказал он.

«Если бы Ирак не принял превентивных мер, он потерял бы контроль над эпидемией, и система здравоохранения полностью рухнула бы».

Иракский парламентарий Хасан Халати также выражает уверенность в том, что Багдад справился со вспышкой.

«Ирак является одной из успешных стран, столкнувшихся с коронавирусом, и мы вскоре объявим о полной победе над эпидемией, несмотря на ограниченные возможности сектора здравоохранения», - сказал он.

«Гражданская осведомленность остается главным фактором в спасении страны».

Ранее министр здравоохранения Ирака Джаафар Аллави указал на потенциальную дату ослабления карантинных ограничений, заявив местному телеканалу: «Ирак добился успеха в борьбе с эпидемией, но она все еще опасна и удивляет нас по мере своего развития».

«Я ценю жертвы граждан в связи с комендантским часом и другими мерами. Им придется сохранять терпение до середины мая или начала июня. Мы считаем, что иракцам придется оставаться дома в месяц Рамадан».

Несмотря на позитивную картину, нарисованную иракскими официальными лицами, имеются сообщения о том, что правительство скрывает истинное число случаев заражения коронавирусом.

На прошлой неделе Ирак приостановил работу журналистов Reuters на три месяца, после того, как агентство заявило, что в стране было больше случаев заболевания Covid-19, чем официально сообщалось.

В отчете, опубликованном 2 апреля, Reuters цитирует врачей, говоривших, что в Ираке было зарегистрировано более 3000 новых случаев коронавируса, что намного превышает 772 случая, подтвержденных министерством здравоохранения в то время.

Министерство здравоохранения Ирака опровергло обвинения, содержащиеся в отчете, в то время как Комиссия по коммуникациям и СМИ обвинила Reuters в нарушении правил вещания и потребовала от агентства официальных извинений.

Согласно последним данным, опубликованным в понедельник министерством здравоохранения Ирака, на сегодняшний день в стране зарегистрированы 1378 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 78 из которых умерли.

Ранее в этом месяце миссия Организации Объединенных Наций в Ираке заявила, что занижение сведений о случаях заболевания COVID-19 было «неизбежным из-за таких факторов, как страх, культурные проблемы, включая стигматизацию, бессимптомных пациентов без документов, отсутствие активного наблюдения и ограниченное тестирование».

Власти обработали десятки тысяч тестов в стране с населением 40 миллионов человек, четверть из которых проживает в огромной столичном мегаполисе Багдаде.

Ирак ввел общенациональный комендантский час с 17 марта, закрыл школы и магазины и запретил все международные поездки, а также передвижение между провинциями страны.