В Кабуле запретили езду на мотоциклах и скутерах

Власти Кабула запретили использование мотоциклов и мотороллеров в афганской столице, чтобы контролировать преступность и помешать нападениям талибов*. Сообщается, что эти двухколесные транспортные средства очень популярны как среди талибов, так и среди преступников.

Запрет, вступивший в силу в среду, был принят после ряда нападений вооруженных людей на мотоциклах.

Исключение будет сделано для работников доставки товаров, на которых сейчас большой спрос в связи с карантином в Кабуле.

«Большинство преступлений в городе, в том числе целенаправленные убийства и другие преступления, совершаются с помощью мотоциклов», - заявил AFP официальный представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан.

«Поэтому мы решили запретить использование мотоциклов в Кабуле и его районах».

Выступая на условиях анонимности, сотрудник службы безопасности заявил AFP, что талибы проводят все больше и больше целенаправленных убийств правительственных чиновников.

«Они все используют мотоциклы, чтобы нанести удар и убежать», - сказал чиновник, отметив, что уличные грабежи, совершаемые на мотоциклах и скутерах, также усиливаются.

По словам чиновника, в начале этого месяца двое телохранителей президента Ашрафа Гани были застрелены вооруженными людьми на мотоциклах в результате отдельных нападений.

Запреты на мотоциклы были и раньше введены в некоторых других частях Афганистана, но это первое ограничение в столице.

«Это улучшило безопасность в других провинциях, и это также повысит безопасность в Кабуле», - сказал чиновник.

Между тем, критики говорят, что мотоциклы и мотороллеры это порою единственный способ пробраться сквозь плотный автомобильный трафик в Кабуле, который заставляет людей многие часы проводить в пробках. И вместо того, чтобы устранять причины преступности, администрация борется с транспортом.

* - запрещены в РФ