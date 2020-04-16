В Ливии вводят 10-дневный комендантский час для борьбы с пандемией

Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило 10-дневный комендантский час, начиная с пятницы, для борьбы с новым коронавирусом.

На пресс-конференции в среду в столице страны Триполи Верховный комитет по борьбе с COVID-19 заявил, что все овощные и мясные рынки будут закрыты, но пекарни и некоторые магазины останутся открытыми для удовлетворения потребностей людей.

Только пешеходам будет разрешено выходить с 8 до 14 часов по местному времени, при условии, что они носят маски.

На данный момент Ливия сообщила об одной смерти от вируса и девяти случаях выздоровления, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 35 случаев. Страна выявила свой первый случай заражения коронавирусом 24 марта.

С момента своего появления в декабре прошлого года в Ухане, Китай, этот вирус заразил более 2 миллионов человек во всем мире и унес более 133 000 жизней, согласно данным, собранным в американском университете Джона Хопкинса. Более 510 000 человек выздоровели.