В преддверии Рамадана Дубай снова открывает продовольственные магазины

Продовольственные магазины по всему Дубаю откроются, чтобы жители Объединенных Арабских Эмиратов смогли закупить продукты питания до Рамадана, сообщило правительство эмирата во вторник.

Дубай объявил в понедельник, что с 8 утра до 8 вечера магазины, торгующие мясом, рыбой, продуктами и кофе, а также другими продуктами, получившими государственное разрешение, смогут открыть свои двери. В течение этого периода власти будут проверять магазины, чтобы убедиться, что они соблюдают правила социальной изоляции и санитарии.

Ослабление ограничений карантина предназначено для того, чтобы дать жителям время на закупку еды до священного месяца Рамадан, который вероятно начинается вечером 23 апреля.

25 марта ОАЭ закрыли все рынки и торговые центры для борьбы с распространением этой болезни. Дубай также ввел ночной комендантский час.

ОАЭ объявили о 398 новых случаях COVID-19 в понедельник, в результате чего общее количество подтвержденных заражений достигло 4521, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Фарида аль-Хосани.

На прошлой неделе правительство Эмиратов ослабило ряд ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, включая объявление о том, что все визы и разрешения на въезд, срок действия которых истек после 1 марта, будут действовать до конца декабря 2020 года.

После приостановки всех пассажирских рейсов в прошлом месяце, в понедельник государственная авиакомпания Emirates Airlines объявила о планах возобновить ограниченные исходящие рейсы в Алжир, Тунис, Джакарту, Манилу, Тайбэй, Кабул и Чикаго для всех, кто хочет улететь.

На прошлой неделе власти также дали разрешение на открытие рынка Waterfront Market в Дубае.