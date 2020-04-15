Египетский юрист требует от Китая компенсацию за ущерб от коронавируса

Египетский юрист выдвинул обвинения против президента Китая Си Цзиньпина, призвав его страну выплатить 10 триллионов долларов компенсации за ущерб, причиненный уханьским коронавирусом в Египте.

Мухаммад Талаат, живущий в мухафазе Гарбейя к югу от Каира, основал свое обвинение на комментариях президента США Дональда Трампа, который возложил ответственность за вирус на Китай, назвав болезнь «китайским вирусом». Юрист также заявил, что его обвинения были основаны на различных сообщениях средств массовой информации, в которых говорилось, что Китай якобы создал вирус как биологическое оружие.

Талаат сказал Arab News, что причина, по которой он предпринимает правовые действия против Китая, заключается в защите прав египтян, особенно с учетом того, что администрация Трампа и средства массовой информации назвали этот вирус «китайским». Он также сказал, что он руководствовался утверждениями американского юриста, который тоже подал иск против Китая с требованием выплатить 20 триллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный вирусом.

По словам адвоката, президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси должен сформировать международный правовой комитет по взиманию компенсации с Китая, однако ни одно правительство никогда не координировало свои действия с Талаатом. Правительство Египта «не вмешивается в судебные вопросы и придерживается нейтральной позиции», сказал он.

Талаат отметил, что после снятия ограничений на полеты он сможет путешествовать по всему миру и собирается посвятить свою деятельность суду над Китаем.

«У нас, как у египтян, есть права. Президент крупнейшей в мире страны подтвердил эту проблему. Америка несет огромные жертвы, которых не было во всех войнах, которые она прежде вела», - добавил он.

Идея привлечения Китая к ответственности за пандемию становится все более популярной и все чаще озвучивается, хотя и на достаточно маргинальном пока что уровне.

Турецкий юрист Эмир Акпынар также заявил, что против правительства Китая могут быть выдвинуты обвинения.

«Если те, кто испытал потерю имущества и жизней, смогут доказать, что причиной был коронавирус, то они могут подать иск о возмещении ущерба в отношении китайского государства», - сказал Акпынар, добавив: «Все владельцы бизнеса и граждане, которые понесли экономический ущерб, могут подать иск в местных судах нашей страны».

Акпынар сказал, что государство сможет обращаться в международные правовые институты в соответствии с принципами международного права. Однако он подчеркнул, что «документальные доказательства должны быть защищены».

«То есть, отчеты больницы, лица, которые определяют потерю рабочей силы, и определенные документы, которые свидетельствуют о потере дохода, должны храниться в безопасности. Кроме того, те, кто потерял родственников, должны иметь возможность доказать, что причиной смерти был COVID-19, особенно в деталях свидетельств о смерти», - сказал он.

Сейчас, пока Китай достаточно успешно продолжает свою «антивирусную дипломатию», такие призывы звучат глухо. Но после пандемии, когда главной проблемой станет уже не заражение, а экономический кризис, идея привлечь Китай к ответственности может стать ключевой для целого блока стран.