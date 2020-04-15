Турецкое агентство бесплатно раздаст 100 000 масок в Афганистане

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) подарит 100 000 медицинских масок Афганистану, заявил во вторник глава филиала агентства в Мазари-Шарифе Фазыл Акин Эрдоган.

По словам Эрдогана, агентство начало производить маски в рамках своих усилий по борьбе с пандемией COVID-19.

Он заявил, что в общей сложности будет изготовлено 100 000 масок, и, как только производство будет завершено, маски будут распространяться в северной и северо-восточной частях Афганистана.

Эрдоган подчеркнул, что распространение масок бесплатное, и агентство продолжит оказывать поддержку афганскому народу.

В Афганистане зарегистрировано 714 подтвержденных случаев коронавируса, и до настоящего времени 23 человека скончались от болезни COVID-19.