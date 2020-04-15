В Саудовской Аравии убили племенного шейха, выступившего против планов МБС

Саудовский племенной активист, как сообщается, был убит силовиками на северо-западе королевства после отказа покинуть свой дом, предназначенный для сноса, чтобы освободить место для скандального проекта наследного принца Мухаммада бин Салмана по строительству мегаполиса в этом районе.

Абдур-Рахим аль-Хувейти из крупного племени Хувейтат, населяющего юго-западную часть Иордании, Синай и северо-западную Саудовской Аравии, предположительно был застрелен саудовскими спецслужбами в Аль-Хурайбе, более чем в 1400 км к северо-западу от столицы Эр-Рияда, недалеко от иордано-саудовско-израильской границы.

Племя живет в этом районе сотни лет и часто упоминается в исторических хрониках, вплоть до записок Лоуренса Аравийского, который сотрудничал с его шейхами во время Великого арабского восстания в Первой мировой войне.

Аль-Хувейти был известен сообществу активистов в Саудовской Аравии благодаря его видео, на которых он протестовал против мегапроекта МБС и вынужденного переселения. Наследный принц хочет изгнать племя из этой области для реализации проекта NEOM.

В своих видеороликах активист обвиняет правительство в перемещении его народа ради проекта, чуждого истории и традициям региона.

Некачественные видео и фотографии, которыми поделились саудовские активисты под хэштегом «#мученичество Абдур-Рахима аль-Ховейти», показывают предполагаемый момент стрельбы, а затем ее последствия.

Видеозаписи показывают, как саудовские полицейские машины окружают этот район, затем следуют звуки выстрелов и гневные крики местных жителей.

На фотографиях видны пулевые отверстия на наружных стенах его дома.

Пока нет подтверждения из независимого источника, но правозащитники из Human Rights Watch заявили, что проверяют сообщения.

Тем временем жители Саудовской Аравии, симпатизирующие племенам, выразили немедленное возмущение в социальных сетях, осудив «головорезов Мухаммада бин Салмана» за убийство, и назвав Аль-Хувейти мучеником.

Однако, про-правительственная армия твиттер-пропагандистов тоже не дремлет, и в соцсетях развернута целая кампания по очернению Аль-Хувейти. Его стараются представить «террористом».

Местные средства массовой информации Саудовской Аравии не освещали это событие, но, очевидно в попытках сдержать эту историю, быстро опубликовали заявление некого старейшины племени Хувейтат, который сказал, что убитый «не представляет племя».

Старейшина, шейх Алиян аль-Зумахарри аль-Хувейти, заявил, что племя лояльно относится к дому Саудов, наследному принцу Мухаммаду бин Салману, и выражает поддержку NEOM и рабочим местам, которые принесет проект.

С момента запуска проекта NEOM представители племен Хувейтат, жившие в этом районе на протяжении веков, выражали беспокойство по поводу планов их переселения без каких-либо консультаций с ними. Хотя правительство Саудовской Аравии предложило им компенсацию, они, как сообщается, поклялись сопротивляться проекту, в том числе силой.

Согласно сообщению Wall Street Journal в 2019 году, до 20 000 человек могут быть принудительно выселены из этого района, чтобы освободить место для проекта мечты наследного принца.

Мухаммад бин Салман объявил город под названием NEOM два года назад частью своего масштабного проекта Видение 2030.

Проект Видение 2030 направлен на снижение зависимости королевства от нефти. Самый дорогой из проектов Видения 2030 - это Neom, первоначальная сметная стоимость которого составляет 500 миллиардов долларов.

Город будет центральным элементом проекта. Он будет заполнен фабриками, техническими компаниями и курортами, чтобы саудовцы тратили свои деньги внутри страны, а не за рубежом.

Город строят на побережье Красного моря в Саудовской Аравии в северо-западной провинции Табук, недалеко от границ королевства с Египтом и Иорданией. Также, как сообщается, в него войдут бывшие египетские острова Тиран и Санафир, а также южная часть Синайского полуострова в Египте.

Однако на прошлой неделе было объявлено, что вспышка коронавируса, разоряющая королевство, вынудила приостановить все работы в городе. И это вдобавок к тому, что из-за падения цен на нефть экономические планы МБС и так сводятся на нет.