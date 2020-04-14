Российский суд продлил арест крымским фигурантам дела «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»* до 13 августа. Об этом сообщило издание «Ґрати» со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи, принимавшую участие в заседании по видеосвязи из Крымского гарнизонного военного суда.

Во время заседания защита и подсудимые попросили сделать перерыв в слушаниях на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. В ответ судья Ризван Зубаиров предложил рассмотреть продление ареста, хотя в феврале он был продлен до 13 мая.

Прокурор Евгений Колпиков попросил оставить подсудимых в СИЗО еще на три месяца.

Сами фигуранты дела просили суд отпустить их из СИЗО, отмечая, что в изоляторе нет никаких мер защиты от вируса, а в суд их доставили, не обеспечив медицинскими масками.

При этом обвинение настаивает, что фигуранты дела могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

Защита уже сообщила, что будет подавать апелляционную жалобу на решение. Кроме того, суд отложил рассмотрение дела до 13 мая в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

* - запрещены в РФ