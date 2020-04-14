Саудовская Аравия запрещает коллективные молитвы в Рамадан

Мусульманам в Саудовской Аравии будет разрешено молиться только в своих домах во время предстоящего священного месяца Рамадан, заявил в понедельник саудовский министр исламских дел. Это будет продолжаться до тех пор, пока пандемия коронавируса не прекратится во всем мире.

С 19 марта групповые молитвы в мечетях были уже приостановлены в попытке сдержать вспышку, и эта мера должна продолжаться, по словам министра, Абдуль-Латифа аль-Шейха.

Аль-Шейх сказал, что ежедневная пятикратная молитва более важна, чем молитва таравих в Рамадан, добавив, что инструкции оставаться дома соответствуют советам министерства здравоохранения.

«Приостановка совершения пяти ежедневных молитв в мечетях важнее, чем приостановка молитв таравих. Мы просим Всевышнего Аллаха принять молитвы таравих, независимо от того, проводятся ли они в мечетях или в домах, которые, по нашему мнению, лучше для здоровья людей», - сказал Аль-Шейх местным СМИ.

Говоря другими словами — если уж мы закрыли мечети для пятикратных молитв и для пятничной молитвы, а все они являются фардом (обязательным), то тем более мечети будут закрыты для совершения таравиха, который является сунной (желательным). Тоже самое вероятно относится и к совершению праздничной молитвы в день Ид, чей статус в шариате тоже суннат.

Между тем власти Саудовской Аравии в воскресенье продлили комендантский час до дальнейшего уведомления из-за всплеска новых инфекций. Первоначально королевство ввело 21-дневный комендантский час с 7 вечера до 6 утра.

На прошлой неделе Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час в столице страны Эр-Рияде и других крупных городах, что привело к блокированию большей части населения.

С тех пор Саудовская Аравия сообщает о более чем 300 новых случаях в день. Жителям разрешается выходить только по основным потребностям, а нарушителям грозит штраф и тюремное заключение.

Министерство внутренних дел также объявило о новых разрешениях на перемещения для работников жизненно важных служб.

В Саудовской Аравии зарегистрировано около 5000 случаев инфицирования и смерть 65 человек, что является самым высоким показателем среди стран Совета сотрудничества стран Персидского залива, где общее число заболевших достигло 14 100 человек, причем 96 человек умерли.

Правительство Саудовской Аравии предупредило, что в ближайшие недели может быть зарегистрировано до 200 000 случаев.