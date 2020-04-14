Турция объявила о вспышке коронавируса в своих переполненных тюрьмах

В понедельник Турция сообщила, что в ее тюрьмах случились вспышки коронавируса, причем в общей сложности имеется 17 подтвержденных случаев среди заключенных, в том числе три смертельных случая.

В телевизионном выступлении министр юстиции Абдулхамит Гюль сказал, что все случаи зарегистрированы в открытых тюрьмах, где ограничения на передвижение заключенных минимальны. Заключенные в этих тюрьмах обычно сидят за легкие преступления.

Гюль добавил, что власти не смогли избежать вспышек, несмотря на принятие ряда мер по защите 70 000 заключенных в этих тюрьмах, таких как приостановка всех посещений и требование, чтобы персонал и заключенные постоянно носили маски.

«Однако у нас нет никаких случаев в других [обычных или особо строгих] тюрьмах», - сказал Гюль.

Тюрьмы Турции переполнены и в настоящее время работают на 120%. Разработанный правительством законопроект о сокращении тюремных сроков, который мог бы освободить почти 100 000 заключенных, начал обсуждаться с прошлой недели.

Ожидается, что законопроект будет принят парламентом не позднее вторника. Однако правозащитные организации и оппозиционные партии подвергли критике законопроект за исключение политиков, активистов и журналистов, которые были заключены в тюрьму по обвинению в пропаганде терроризма.

«13 из 14 пациентов находятся в хорошем состоянии. Однако один заключенный находится в реанимации», - добавил Гюль.

Министр также сказал, что 14 судей и прокуроров, 32 работника суда, 79 тюремных служащих и 34 члена совета судебной медицины дали положительный результат на вирус.

Напомним, что в прошлую пятницу Турция объявила комендантский час на выходные в 31 провинции. В настоящее время Турция это вторая страна в регионе после Ирана, где COVID-19 убил более 4500 человек, по масштабам эпидемии.

Анкара ввела строгие меры по сдерживанию распространения вируса - запрет на все публичные собрания, закрытие поездок в десятки городов и из них, закрытие школ, приостановка рейсов из многих стран и введение комендантского часа для граждан в возрасте до 20 лет и старше 65 лет.