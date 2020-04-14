Хуситы освободили 2361 заключенного, чтобы остановить распространение COVID-19

Повстанцы-хуситы в Йемене освободили более двух тысяч заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в районах, которые они контролируют. Об этом было объявлено в понедельник.

Главный прокурор хуситов Набиль аль-Азани заявил, что группа «освободила 2 361 заключенного с середины марта в рамках мер предосторожности против вируса».

Он добавил, что к освобожденным лицам применяются определенные критерии, в том числе отбытие трех четвертей приговоров и хорошее поведение.

Тем временем международно правительство Йемена (во главе с Хади) заявило, что по состоянию на 1 апреля оно освободило более 500 заключенных из разных провинций по всей охваченной войной стране.

На прошлой неделе власти подтвердили первую в стране инфекцию COVID-19 - в восточной провинции Хадрамут. Инфраструктура Йемена, особенно его система здравоохранения, страдает от серьезного ухудшения из-за продолжающегося шестилетнего конфликта между силами Хади, которые поддерживает саудовская коалиция, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.