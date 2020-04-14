В Сомали от коронавируса умер министр штата

Халиф Мумин Тохоу, министр юстиции сомалийского автономного штата Хиршабель, скончался после того, как заболел новым коронавирусом. Это вторая зарегистрированная смертью от COVID-19 в стране.

Тохоу умер в воскресенье в больнице Мартини в Могадишо на следующий день после того, как у него был выявлен положительный результат на COVID-19 в городе Джоухар, административной столице Хиршабель.

Али Гудлав Хуссейн, вице-президент Хиршабеля, подтвердил его смерть

По сообщениям местных СМИ, Тохоу, который был гражданином Сомали и Британии, в феврале отправился в Великобританию, прежде чем вернулся на африканскую родину.

Сомали зарегистрировали свою первую смерть от коронавируса в среду.

Пациент был 58-летним мужчиной, сказал министр здравоохранения Фавзия Абикар Нур в Твиттере, не предоставив дополнительных подробностей.

По данным Министерства здравоохранения, в стране зарегистрирован 21 подтвержденный случай заражения коронавирусом, в том числе среди нескольких государственных служащих.