На 17 апреля назначен суд над Айратом Дильмухаметовым

Судебный процесс над башкирским общественно-политическим активистом Айратом Дильмухаметовым, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию, начнется 17 апреля. Об этом сообщает издание Idel.Реалии.

По решению суда, Дильмухаметов должен быть этапирован из уфимского СИЗО №1, в котором он находится с марта 2019 года, в СИЗО №1 по Самарской области. Ходатайство обвиняемого и его защиты о проведении предварительного слушания суд отклонил.

Дильмухаметов и его адвокат Алексей Захаров также ходатайствовали о проведении судебного заседания в Уфе, поскольку именно там проживает большинство свидетелей, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Однако судья Центрального окружного военного суда Вадим Харечко не нашел "оснований" для такого решения.

Адвокат Захаров сомневается, что суд сможет начаться в назначенную дату.

—​ Мы будем заявлять ходатайство об отложении процесса из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и возникших, в связи с этим, ограничений на перемещения, —​ сказал защитник активиста.

Адвокат также предположил, что свидетели по делу могут быть допрошены судом по видеоконференцсвязи, не будучи вызванными в Самару. Пресса и публика, ввиду ограничений на посещение судов в период пандемии COVID-19, на процесс допущены не будут.

На прошлой неделе Центральный окружной военный суд продлил срок содержания Айрата Дильмухаметова под стражей до 24 сентября 2020 года.

Напомним, что Айрат Дильмухаметов был задержан региональным УФСБ и арестован судом в марте 2019 года. В ходе следствия, которое продолжалось почти год, политику предъявлялись всё новые обвинения. Содержание под стражей Дильмухаметову продлевалось не менее семи раз, все апелляции об изменении меры пресечения успеха не имели.

В феврале 2020 года ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому ему инкриминируется пять эпизодов, в том числе два эпизода по обвинению в "призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", один эпизод по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", эпизод по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". Эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".

Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.