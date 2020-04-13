Турция: комендантский час и непринятая отставка главы МВД

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье отказался принять отставку своего министра внутренних дел из-за внезапно введенного комендантского часа, который вызвал волну панических покупок.

Сулейман Сойлу подвергся жесткой критике после того, как в пятницу вечером было объявлено о введении комендантского часа на 48 часов в 30 больших города Турции и Зонгулдаге, чтобы противостоять распространению коронавируса. Уведомление об этом прозвучало всего за два часа до начала комендантского часа.

Разумеется такое поспешное объявление направило тысячи людей на рынки и в пекарни, вопреки всем правилам социального дистанцирования.

Дороги в Стамбуле и Анкаре также были переполнены, длинные очереди сформировались у дверей пекарен, продуктовых магазинов и банков.

Реагируя на беспорядочные сцены в пятницу, Сойлу сказал, что комендантский час ввели по «указанию» президента.

Но в воскресенье могущественный 50-летний министр внутренних дел принял на себя «полную ответственность за реализацию этой меры», которая, по его словам, была выполнена «добросовестно».

Надо понимать, что для Турции это экстраординарное событие — когда люди в соцсетях требуют отставки высокопоставленного политика, когда этот политик берет на себя ответственность за произошедшее, и когда в итоге он подает в отставку.

Видимо именно поэтому Эрдоган отказался принять отставку Сойлу. «Он продолжит выполнять свои функции», - сказал президент.

Сойлу занял портфель министерств внутренних дел в августе 2016 года, через месяц после кровавой попытки государственного переворота.

Правительство подверглось резкой критике со стороны оппозиции и соцсетей за хаотичное осуществление комендантского часа. По сути власти одним своим решением перечеркнули старания двух предыдущих недель.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который ранее призывал к комендантскому часу, также критически отнесся к запоздавшему уведомлению, и пожаловался на то, что его не проинформировали заранее.

После первоначального хаоса комендантский час, который закончился в полночь в воскресенье, в целом уважался.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, в Турции зарегистрировано около 57 000 случаев заболевания COVID-19, и около 1200 из них умерли.

Между тем, по данным исследования германского Университета Геттингена, у Турции сейчас имеется самый большой предполагаемый процент зараженных среди населения — более 13%. Для сравнения, тоже исследование предполагает, что в Италии заражены 5% населения.