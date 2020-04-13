Бангладеш казнил убийцу основателя страны

В Бангладеш в минувшее воскресенье повесили бывшего военного капитана Абдуль Маджида, одного из убийц основателя страны Шейха Муджибур Рахмана.

Абдуль Маджид, который скрывался почти 45 лет, был арестован местной полицией в столице Дакке во вторник на прошлой неделе.

Его казнь поддержали семья, друзья и тысячи сторонников Муджибур Рахмана, который возглавлял «освободительную» (или «сепаратистскую», в зависимости от точки зрения) войну против Пакистана и стал первым премьер-министром Бангладеш в 1972 году.

В августе 1975 года молодой капитан Абдул Маджид был одним из предводителей группы офицеров, организовавших военный переворот против "отца независимости Бангладеш" Шейха Муджибура Рахмана. В ходе войны за независимость Муджибур Рахман находился в пакистанском плену, вернулся на родину только в начале 1972 года, пытался проводить социалистические реформы, но не очень поладил с военными. В ночь на 15 августа 1975 года группа офицеров напала на президентскую резиденцию - Муджибур Рахман был убит вместе со своей женой, тремя сыновьями, невестками, братом, племянником и другими членами семьи.

У основателя страны остались две дочери - Шейх Хасина, который сейчас является премьер-министром Бангладеш, и Шейх Рехана. Обе они были за пределами страны во время переворота.

В деле Абдуль Маджида очень много непонятного, а чиновники Бангладеш ничуть не торопятся пролить свет. Прежде всего не ясно, почему Абдуль Маджид вообще появился в Бангладеш, ведь для него это равноценно самоубийству.

Местные СМИ сообщают, что Абдуль Маджид признался в суде, что он скрывался в Индии в течение двух десятилетий и вернулся в Дакку в прошлом месяце.

«У нас нет информации о том, когда именно он вернулся в Бангладеш, так как мы не расследовали и не допрашивали его после ареста», - сказал Масудур Рахман, старший офицер полиции.

Министр юстиции сказал: «Мне не известны сообщения о том, что он скрывался в Индии».

Детали ареста тоже не известны. Все произошло менее чем за неделю — Абдуль Маджида арестовали, доставили в суд и подтвердили личность. Смертный приговор ему и 11 другим участникам переворота Верховный суд страны заочно вынес еще в 2009 году. Президент Бангладеш Абдул Хамид столь же быстро успел получить, рассмотреть и отклонить прошение о помиловании. И вот уже в воскресенье его казнили.

Министр внутренних дел Асадуззаман Хан в видеообращении к нации заявил, что арест стал подарком для народа страны в день 100-летия со дня рождения отца нации.