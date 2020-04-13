В Йемене хуситы приговорили к смерти четырех журналистов за "шпионаж"

Хуситский суд в Йемене приговорил четырех журналистов к смертной казни после того, как они были осуждены по обвинению в шпионаже.

Все четверо обвиняются в «сотрудничестве с врагом», имея в виду коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая воюет с про-иранскими повстанцами с 2015 года, сообщил Associated Press адвокат журналистов Абдуль-Маджид Сабра.

Сабра назвал имена четверых журналистов, приговоренных к смертной казни - Абдуль-Халик Амран, Акрам аль-Валиди, Харис Хамид и Тауфик аль-Мансури.

В прошлом году Amnesty International призвала хуситов освободить мужчин, которые были частью группы, задержанной в 2015 году, и содержались в плену четыре года. По словам представителей правозащитной организации, мужчины подвергались избиениям и содержались в одиночных камерах.

«Эти люди наказаны за мирное осуществление своего права на свободу выражения».

Девять человек были арестованы во время рейда на гостиницу в Сане, столице, контролируемой хуситами, а один человек был задержан у себя дома.

Суд в Сане осудил остальных шестерых журналистов, в том числе за «распространение ложных новостей и слухов» в помощь саудовской коалиции, но в итоге распорядился об их освобождении после истечения срока, сказал Сабра.

Он сказал, что хуситы не разрешили защитникам присутствовать на суде. Приговор может быть обжалован.

Напомним, что правозащитные организации обвиняют все стороны четырехлетнего конфликта, включая саудовскую коалицию и правительство Хади, в произвольных задержаниях.

Конфликт, который широко рассматривается в регионе как гибридная война между Саудовской Аравией и Ираном, уже привел к гибели десятков тысяч человек и подтолкнул Йемен на грань голода.