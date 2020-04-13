Талибы освободят двадцать пленников в качестве жеста доброй воли

Талибы* намерены освободить 20 афганских правительственных заключенных в южном городе Кандагар. Это станет первым освобождением пленных со стороны Талибан с начала мирного процесса.

«Сегодня будут освобождены 20 заключенных (силовиков) кабульской администрации», - заявил в Твиттере официальный представитель движения «Талибан» Сухайль Шахин, добавив, что группа будет передана представителям Международного комитета Красного Креста.

Это заявление последовало за серией освобождений пленных талибов афганским правительством, и было сделано после того, как глава сил США и НАТО в Афганистане встретился с лидерами талибов, чтобы обсудить уменьшение насилия в стране.

Со среды кабульское правительство освободило 300 заключенных талибов в рамках соглашения, подписанного в Дохе.

Соглашение требует, чтобы афганское правительство - которое не подписало соглашение - освободило до 5000 заключенных талибов, а талибы должны освободить 1000 правительственных пленников взамен.

Небольшая группа талибов встретилась с правительством, чтобы обсудить всеобъемлющий обмен заключенными на прошлой неделе, но вышла из переговоров вскоре после того, как чиновники предложили лишь частичное освобождение заключенных.

В ходе обмена мнениями возникли проблемы: Кабул заявил, что талибы хотят, чтобы 15 его «высших командиров» были освобождены, а сами талибы обвинили кабульские власти в том, что они тратят время.

Талибан предупредил, что его решение освободить группу заключенных не означает, что переговоры с Кабулом возобновляются.

«Нет, процесс не возобновился, но это шаг доброй воли [со стороны талибов] для ускорения процесса обмена заключенными», - заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

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