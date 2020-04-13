Шри-Ланка продолжит сжигать тела мусульман

Шри-Ланка проигнорировала протесты мусульманского населения страны и сделала кремацию обязательной для всех жертв коронавируса.

На данный момент в стране из семи умерших от заболевания — трое мусульман. Их тела были кремированы властями, несмотря на протесты родственников.

«Труп человека, который умер от… COVID-19, будет кремирован», - заявил министр здравоохранения Павитра Ванниараччи в воскресенье.

Решение также подверглось критике со стороны правозащитных групп.

«В это трудное время власти должны объединять общины, а не углублять разногласия», - заявил ранее в этом месяце директор Amnesty International по Южной Азии Бирадж Патнаик.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что люди, умирающие от коронавируса, «могут быть похоронены или кремированы».

Более 200 человек дали положительный результат на коронавирус в Шри-Ланке, где был введен бессрочный, общенациональный комендантский час.

Основная политическая партия страны, представляющая мусульман, которые составляют 10 процентов от 21-миллионного населения страны, обвинила правительство в «безжалостном игнорировании» религиозных ритуалов и пожеланий семей.