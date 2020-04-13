Мусульмане РФ под ударом коронавируса

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов (на фото), скончавшийся и похороненный в минувшую субботу, стал первым крупным религиозным деятелем мусульман РФ и страны в целом, умершим от коронавируса.

Символично, что муфтий стал первым мусульманином Ингушетии, который был похоронен по его же собственным предписаниям, сделанным в условиях эпидемии коронавируса - осуществлять омовения тел умерших от него не в домах, а в специально оборудованных помещениях при соблюдении мер санитарной защиты.

Сообщается, что ранее муфтий призывал единоверцев и земляков к максимальному соблюдению мер предосторожности в новых условиях, в частности, к ограничению собраний на похоронах и траурных мероприятиях, переносу свадеб и т.п. Он делал то, что должен был делать и, ин ша Аллах, его деятельность на этом поприще будет приносить пользу другим, но самому ему было предопределено окончить свой земной путь из-за болезни, от которой он пытался оградить других. Поистине, все мы принадлежим нашему Господу, и Нему наше возвращение.

Другой известный мусульманский деятель РФ - Бахром Хамроев (на фото ниже), заболевший коронавирусом, по словам его семьи, также подхватившей этот вирус, но переносящей болезнь проще и в домашних условиях, судя по всему, идет на поправку.

"Сегодня 12-й день болезни и 9-й день лечения в условиях стационара Бахрома Хамроева. Кашель существенно уменьшился, температура прыгает от 36,0 до 38,0, общее состояние намного лучше", - написала вчера в его фейсбуке его жена Зухра Хамроева. Кстати, она же, столкнувшись в ходе госпитализации мужа с "блеском и нищетой" российской медицины (блеск - самоотверженность медиков, нищета - оснащение и организация), поведала об очередной пропагандистской лжи властей в том, что касается ее обеспечения.

"Громкое поручение пожизненного нашего Президента о доплатах медикам за борьбу с короновирусом обнулила их надбавки и премиальные. Медики возмущены очередной ложью несменяемого. Как не доплата, так урезание. С одного конца прибавляют - с другого конца отрезают. Вот и сидим втлрой десяток лет у разбитого корыта. Такое царит настроение сегодня у наших доблестных медиков", - сообщила Хамроева.

Состоянием российского здравоохранения, причем, в Москве был шокирован и известный российский политик и журналист, периодически обращающий внимание на проблемы мусульман, Максим Шевченко, госпитализированный с двухсторонней пневмонией. Уверенный в том, что он болен именно коронавирусом Шевченко рассказал о том, каким образом ему удалось в последний момент спастись от летального исхода, борясь с безразличием государственной здравоохранительной системы:

"За эти 10 дней я всё понял про здравоохранение в Российской Федерации. Сдать тест на коронавирус, могу вам сказать, сложнее, чем задать Путину вопрос на прямой линии. То есть это надо пробиваться к этим тестам. Вас постоянно отфутболивают. В итоге я сдал тест. Просто я как законопослушный гражданин, когда у меня поднялась температура, сразу позвонил в скорую помощь. Меня стали отговаривать: «Зачем это вам надо? У вас ОРВИ, ОРЗ. Участковый справится».

Пришел участковый на следующий день. Это было прошлый вторник. Сказала: «Ну да, скорей всего, ОРЗ. Скоро всё пройдет». Потому уже, когда 5-й день была температура 39, я уже вызывал скорую и уже, наконец-то, мне удалось сделать тест, — ни ответа ни привета об этом тесте так и не поступило, вы не поверите, ни позитивного, не негативного. 72 часа прошло хвалебные собянинские.

И потом я понял, что всё кранты, как говорится. ...может быть выписан. И решил сам пойти сдать биохимический анализ крови по уму. Естественно, никто не собирался ко мне приходить домой, делать этот анализ. Я пошел в платную… там рядом есть на Арбате очень хорошая контора, которая сразу сделала, и в платную клинику, которая тоже рядом со мной, в Большом Власьевском, где мне сделали КТ и сразу сказали: «У вас двустороння пневмония». Но до этого никто не слышал ее. Все говорили: «У вас чистые легкие… Чистые легкие». Они сразу вызвали скорую. Они говорят: «Когда мы видим такое воспаление легких, такую пневмонию при температуре…». Ребята прямо сразу вызвали скорую и меня отвезли в больницу в Коломенское.

То есть если бы я сам не проявил какие-то усилия, то вся эта хваленая коронавирусная, как говорится, спецоперация по защите отечества меня просто привела бы в могилу, будем откровенно".

Вчера журналист решил поделиться с подписчиками своими впечатлениями и рекомендациями. Приводим их ниже, присоединяясь к его советам серьезно относиться к своему здоровью, данному верующим как аманат:

"Мне сегодня первый день стало чуть-чуть лучше. И поэтому я хочу поделиться с вами важной информацией.

Несколько моих тестов ничего не показали, но у меня нет сомнения, что я болел и болею COVID19, перешедшим в тяжелейшую пневмонию.

Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного - 14 дней температура 38-39! Достигала она и 40.Но утра, начинающиеся с 38.3 - это изнурительно.

Спасло меня чудо - мой товарищ, работающий в институте вирусологии, сказал, что только КТ показывает эту пневмонию. Так и оказалось.

Первые 8 дней у меня не было ни кашля, ни насморка. Только страшная ломота в костях. И блуждающие боли по всему телу.

Врачи твердили, что это ОРВИ.Тесты ничего не показывали. Эти тесты дают очень большой процент ошибок, на них нельзя полагаться. Цена вопроса - ваша жизнь.

Поэтому знайте, как только появляются совокупность признаков: температура, боль в теле, даже при отсутствии кашля - это гарантировано COVID19.

Без паники обращайтесь и ложитесь в больницу, желательно специализированную.

Это спасёт ваши жизни. Если вовремя обнаружить и решиться признать, что ты болен - болезнь не будет носить такой тяжёлый характер.

Обычные участковые врачи и даже скорая (они все твердят о тестах) не готовы к этой болезни.

Они беспомощно повторяют какую-то чушь про то, что «ОРВИ ещё никто не отменял».

А в коридорах больниц толпы людей с пневмонией. Эта пневмония и есть коронавирус!

Сразу делайте общий анализ крови и КТ, и принимайте противовирусные препараты, чтобы затормозить развитие этой гадости.

Где я подцепил эту пакость? Просто где-то на улице в центре Москвы. Я берёгся, мыл руки, носил маску.

Но хватило одного мгновения - и все.

Я узнал, что от пневмонии умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов. Горькая весть.

Умирают многие - пока врачи не научатся принимать ответственность за эту болезнь, не перекладывая ее на абстрактные тесты - это будет продолжаться.

Будьте бдительны. Берегите себя".