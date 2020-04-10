ДУМ Дагестана: мечети открыты, но молиться лучше дома

Председатель дагестанского муфтията Шамиль Алиханов обратился с к жителям республики с просьбой молиться дома и не посещать мечети даже в пятничный день.

Он призывает верующих совершать обеденную молитву дома. По его словам, эти меры необходимы, чтобы избежать заражения коронавирусом и его распространения.

Алиханов призвал имамов мечети следить за тем чтобы пятничные молитвы совершались ограниченным числом прихожан, и чтобы их было не более 40 человек (минимально необходимое количество молящихся для действительности пятничной молитвы согласно шафиитскому мазхабу).

Муфтий Дагестана Ахмат-Хаджи Абдуллаев также призвал всех избегать пока походов в мечети и молиться дома. Но при этом ни одна мечеть, относящаяся к муфтияту, не закрыта. На время режима самоизоляции в Махачкале закрылись только салафитские мечети.