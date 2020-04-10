В Йемене выявили первый случай заболевания COVID-19

Йемен сообщил в пятницу о своем первом случае заражения новым коронавирусом, как раз когда группы помощи пытаются подготовиться к эпидемии в стране, где война разрушила систему здравоохранения и распространила голод и болезни.

Эта новость появилась после того, как в четверг началось общенациональное прекращение огня из-за пандемии вируса. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, борющаяся против хуситов, объявила, что она приостановит военные действия на две недели, но сами хуситы еще не пришли к согласию.

Случай заболевания COVID-19 был диагностирован в южном нефтедобывающем регионе Хадрамаут, говорится в сообщении Верховного национального комитета по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

«Человек стабилен и получает медицинскую помощь», - сообщает комитет, добавив, что власти приняли необходимые меры.

Больной был йеменцем, работавшим в порту Аш-Шира, сообщил местный чиновник агентству Reuters.

Если вирус распространится в Йемене, последствия будут «катастрофическими», поскольку состояние здоровья по крайней мере половины населения «очень ухудшено», а страна не имеет достаточных запасов или возможностей, говорит координатор ООН по гуманитарным вопросам Лиз Гранде в интервью Reuters в четверг.

На данный момент можно констатировать, что не осталось ни одной арабской или ближневосточной страны, где не зафиксировали заражение новым коронавирусом.

Напомним, что Йемен был охвачен насилием с тех пор, как в конце 2014 года про-иранское движение хуситов свергло правительство в столице страны Сана, что побудило вмешаться коалицию во главе с Саудовской Аравией.

В результате пятилетнего конфликта погибло более 100 000 человек, а миллионы людей оказались на грани голода.