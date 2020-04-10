В Афганистане важную американскую базу обстреляли ракетами

Пять ракет поразили важную авиабазу США в Афганистане, но жертв среди военнослужащих НАТО в Афганистане нет. Сообщается, что ответственность на себя взяли боевики ИГИЛ*.

Атака произошла через несколько недель после того, как талибы* и США достигли соглашения о выводе международных войск под руководством США в обмен на гарантии безопасности от талибов.

«Рано утром было выпущено пять ракет по аэродрому Баграм», - заявила в четверг в Twitter миссия НАТО «Решительная поддержка». Баграм это основная авиабаза США в Афганистане к северу от Кабула.

Между тем филиал ИГИЛ в Афганистане, известный как «Вилаят Хурасан» заявил в соцсетях, что их боевики атаковали посадочную площадку вертолета в Баграме.

Пресс-секретарь талибов также поспешил заявить, что его группа не стояла за атакой.

«Вилаят Хурасан» впервые появился в восточном Афганистане в 2014 году и с тех пор проник в другие районы, в частности на север.

Американские военные оценивают их численность в 2000 бойцов. Некоторые афганские чиновники считают, что это число выше.

Боевики ИГИЛ, которые сражаются с иностранными и афганскими правительственными силами, а также с талибами, совершили некоторые из самых смертоносных нападений в городских центрах Афганистана в последние годы.

В прошлом месяце боевики напали на сикхский религиозный комплекс в столице, убив 25 человек.

Освобождение заключенных

Между тем кабульское правительство начало освобождать заключенных талибов из тюрьмы возле базы Баграм, что является попыткой укрепить доверие к переговорам с талибами.

В четверг около сотни членов «Талибана» должны были быть освобождены из-под стражи в тюрьме рядом с базой, а ранее в среду были освобождены еще 100 членов «Талибана».

Всего, согласно сделке по обмену заключенными, Кабул должен освободить 5000 талибов, тогда как талибы должны освободить 1000 сотрудников афганских силовых структур.

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