ОЗХО впервые прямо обвинила Дамаск в применении химического оружия

Всемирная организация, наблюдающая за распространением химического оружия, впервые прямо обвинила режим сирийского диктатора Башара Асада в трех случаях применения химического оружия: двух с использованием зарина и одного с использованием хлорина в 2017 году.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила в среду, что "пришла к выводу, что есть разумные основания полагать, что лица, которые использовали зарин в качестве химического оружия в Латамене в 2017 году ... и использовали хлорин... были лицами, принадлежащими к сирийским арабским военно-воздушным силам".

В сообщении говорится, что нападения были совершены двумя реактивными истребителями Су-22, которые сбросили две бомбы с зарином 24 марта и 30 марта 2017 года, а также асадитским военным вертолетом, который сбросил баллон с хлором на больницу в городе Аль-Латамина 25 марта того же года.

Этот отчет является первым, выпущенным новой группой по установлению и расследованию, базирующейся в Гааге. Группа была специально создана для того, чтобы выявлять лиц, виновных в химических атаках в ходе продолжающейся девятилетней гражданской войны в Сирии.

«Нападения такого стратегического характера имели бы место только на основании распоряжений вышестоящих органов военного командования Сирийской Арабской Республики», - говорит в заявлении ОЗХО координатор группы Сантьяго Онате-Лаборде.

«Даже если полномочия могут быть делегированы (ниже), ответственность не может. В конце концов, группа не смогла найти ни одного другого правдоподобного объяснения», - сказал он.

Почти два года назад находящийся в Гааге орган подтвердил, что зарин и хлор использовались в двух нападениях в Аль-Латамине, но в то время он не назвал конкретных виновных.

Еще одна смертельная химатака с применением зарина состоялась 4 апреля в соседнем Хан-Шейхуне, в результате чего погибли более 80 человек.

Но в новом докладе не был назван виновник атаки с применением хлорина в 2018 году в сирийском городе Дума, в результате которой погибло по меньшей мере 40 человек - расследование, которое стало главным яблоком раздора между Дамаском, его российским союзником и западными странами.

Государства-члены ОЗХО проголосовали в 2018 году после принятия резолюции ООН, за то, чтобы дать организации новые полномочия - называть тех, кто использует токсичное оружие. Ранее она могла только подтвердить, произошло или нет химическое нападение.

Дамаск продолжает отрицать использование химического оружия и настаивает на том, что он отдал свои запасы оружия в соответствии с соглашением 2013 года, после атаки зарином, в результате которой погибло 1400 человек в Гуте.