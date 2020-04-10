Коронавирус распространяется в саудовской королевской семье - New York Times

В последние недели десятки членов правящей королевской семьи Саудовской Аравии, а именно 150 человек, были заражены коронавирусом, сообщает американское издание.

Саудовский принц Файсал бин Бандар бин Абдель-Азиз Аль Сауд - губернатор столицы Эр-Рияд, которому за семьдесят, - находится в реанимации после заражения вирусом, сообщает The New York Times, которая ссылается на сообщения больниц, врачей по стране и источники, близкие к королевской семье.

Король Салман и наследный принц Мухаммад бин Салман (МБС) удалились в изоляцию, чтобы избежать вспышки.

Врачи в элитной больнице, которая лечит членов королевской семьи, готовят еще 500 коек для ожидаемого притока пациентов.

«Поступили директивы - быть готовыми к приему VIP-персон со всей страны», - передают управляющие элитного учреждения, специализированной больницы им. Короля Фейсала, в сообщении о «высокая тревоге», разосланном во вторник в электронном виде старшим врачам и позже полученном Times.

«Мы не знаем, сколько случаев мы получим, но мы в состоянии повышенной готовности», - говорится в сообщении, в котором указывалось, что «все пациенты с хроническими заболеваниями должны быть высланы как можно скорее», и только «самые неотложные случаи» будут приниматься.

В сообщении добавлено, что все зараженные сотрудники теперь будут проходить лечение в менее престижной больнице, чтобы сэкономить место для членов королевской семьи.

На сегодняшний день саудовская королевская семья состоит из около 15 000 членов. В докладе говорится, что многие принцы регулярно совершают поездки в Европу, а некоторые заразились вирусом за границей и привезли его в Саудовскую Аравию.

До сих пор, в основном, были заражены члены низших ветвей королевской семьи, сообщил Times источник, знакомый с ситуацией. Подавляющее большинство случаев в стране были в трудовых лагерях мигрантов и трущобах вокруг Мекки и Медины.

Но с распространением вспышки по стране 84-летний король Салман уединился в островном дворце около Джидды, в то время как наследный принц Мухаммад бин Салман переехал в отдаленное место на побережье Красного моря.

Во вторник министр здравоохранения Саудовской Аравии предупредил, что нынешняя вспышка в стране может быть только началом.

«В течение следующих нескольких недель, исследования предсказывают, что число инфекций будет варьироваться от минимум 10 000 до максимум 200 000», - сказал Тауфик аль-Рабия.

В королевстве с населением около 33 миллионов человек зарегистрировано 2932 случая и 41 смерть.