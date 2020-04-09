Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир": трем фигурантам предъявили обвинение

Фигурантам третьего бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»* Осману Сейтумерову, его брату Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову следствием 8 апреля предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 205.5 УК России. Об этом сообщает правозащитное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвокатов обвиняемых крымчан.

«Предъявляли обвинение помимо Сейтумерова Османа Шукриевича, его родному брату Сейтумеру и дяде Сейтмеметову Рустему. Сулейманову Амету, который находится на домашнем аресте, по всей вероятности тоже были предъявлены сегодня обвинения», – рассказала адвокат Эмине Авамилева.

По словам адвоката обвиняемого Сейтумера Сейтумерова Эдема Семедляева, его подзащитный свою вину не признает.

«В следственном изоляторе №1 предъявляли обвинение, а именно постановление о привлечении в качестве обвиняемого Сейтумерову Сейтумеру. Его обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», что соответствует обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России. Данное обвинение он не признает и считает себя невиновным. В письменных пояснениях он пояснил, что во время обыска ему была подброшена литература», – пояснил адвокат.

Напомним, что российские силовики утром 11 марта провели обыски и задержали четверых крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма. ФСБ подозревает крымчан в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической. Правозащитный центр «Мемориал» считает обвиняемых по этим делам политзаключенными.

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