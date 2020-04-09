Саудовская коалиция объявила о перемирии в йеменской войне

Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция, сражающаяся с про-иранскими хуситами в Йемене, заявила, что она приостанавливает военные операции по всей стране в поддержку усилий ООН по прекращению пятилетней войны, в результате которой погибло более 100 000 человек и распространяются голод и болезни.

Этот шаг направлен на содействие переговорам при посредничестве специального посланника ООН Мартина Гриффитса о постоянном прекращении огня. Решение частично было принято с целью избежать потенциальной вспышки нового коронавируса, хотя о случаях заражения в Йемене пока не сообщалось, по словам представителя саудовской коалиции полковника Турки аль-Малки.

Прекращение огня вступит в силу в полдень четверга на две недели и может быть продлено, добавил он в заявлении.

Это объявление является первым крупным прорывом с тех пор, как Организация Объединенных Наций созвала воюющие стороны в конце 2018 года в Швеции, где они подписали соглашение о прекращении огня в портовом городе Ходейда на Красном море.

Однако пока неясно, присоединятся ли к этому перемирию хуситы. Их представитель Мохаммед Абдулсалам сказал, что они направили Организации Объединенных Наций всеобъемлющее видение, которое включает в себя прекращение войны и «блокаду», навязанную Йемену.

«(Наше предложение) заложит основы для политического диалога и переходного периода», - написал он в среду в Твиттере.

Спустя несколько часов после объявления коалиции появились сообщения от правительства Хади, что хуситы нанесли ракетный удар по Ходейде и центральному городу Мариб, в то время как СМИ хуситов также сообщили, что удары коалиции поразили провинции Хаджа и Саада.

На прошлой неделе посланник ООН Гриффитс направил предложение воюющим сторонам заключить перемирие для борьбы с коронавирусом.