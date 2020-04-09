В Иране более 600 человек "залечили" себя до смерти алкоголем

Уже более 600 иранцев погибли от употребления алкоголя, ошибочно считая, что он защищает их от коронавируса.

Полуофициальное иранское информационное агентство «Тасним» цитирует представителя иранской судебной системы Гулама Хусейна Исмаили, который говорит, что число смертей из-за употребления чистого алкоголя достигло тревожной цифры. По его словам более 3000 человек отравились после употребления токсичных напитков в попытке вылечить болезнь.

Он отметил, что многие алкогольные напитки, которые были незаконно произведены в Иране, не имеют «необходимых стандартов». Исмаили добавил, что в результате расследования было арестовано несколько человек.

Пока не ясно, можно ли считать жертвами коронавируса людей, которые «лечатся» от него паленым алкоголем (по сути ядом).

На данный момент в Иране отмечены 64 586 случаев заражения коронавирусом, погибли 3993 человека.