Победитель печенегов и половцев

Вчера снова появились слухи о предстоящем обращении к народу России, с которым должен был выступить Владимир Путин в связи с проблемой коронавируса. Правда, под конец дня Дмитрий Песков сообщил, что ни с каким особым обращением ко всем россиянам Путин выступать не будет, ограничившись совещанием с полпредами президента в федеральных округах.

Впрочем, пары фраз из этого общения хватило для того, чтобы народ России посвятил их обсуждению уже второй день подряд. Или, если точнее, народы России, так как они их восприняли по-разному.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - решил подбодрить своих подчиненных "национальный лидер".

Но получилось все наоборот. Россияне в целом поняли, что кроме былинных сказаний о стародавних временах "национальному лидеру" их подбодрить нечем. Образованная часть общества откровенно посмеялась над тем, что Путин путает разные исторические эпохи и события из истории древней Руси переносит на историю России, которая возникла полтысячелетия спустя, если отсчитывать от Московии, уже не говоря о современной Российской Федерации. Как и над тем, что Путин считает себя наследником победителей половцев, тогда как окончательно победил их никто иной как хан Батый...

А вот большинство тюркских народов страны восприняли эти рассуждения о "половцах и тюрках, терзавших Россию" как очередное противопоставление России тюркам и указание на то, что они для нее являются враждебным элементом. Ведь такие народы Российской Федерации как татары, башкиры, ногайцы, карачаевцы и балкарцы относятся к кипчакской ветви тюрков, которая как раз и является синонимом половецкой. И что же получается - они являются не равноправными народами и учредителями Российской Федерации через свои республики, а ее извечными врагами?

В общем, если очередное обращение "национального лидера" к стране и было призвано усилить доверие к нему россиян, то эффект от одной-единственной его фразы, разобранной уже на сотни мемов, был прямо противоположным. Издевательство со стороны одних и возмущение со стороны других - таковы итоги вчерашней "победы над половцами и печенегами" Путина.