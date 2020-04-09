ХАМАС-Израиль: пленные в обмен на аппараты ИВЛ

Израиль отправит аппараты искусственной вентиляции легких в сектор Газа для борьбы с пандемией коронавируса и, возможно, договорится об обмене заключенными, после того, как лидер ХАМАС Яхья Синвар предупредил, что «шесть миллионов израильтян не смогут дышать», если осажденному палестинскому анклаву не будет оказана помощь.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после нескольких недель слухов во вторник выразил готовность договориться с ХАМАС.

«Координатор по делам пленных и пропавших людей Ярон Блум и его сотрудники вместе с Советом национальной безопасности и оборонным ведомством готовы действовать конструктивно с целью вернуть тела и пропавших людей и положить конец этому вопросу, а также призвали к немедленному обсуждению через посредников », - говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

В понедельник Израиль объявил о начале инициативы по снабжению Газы аппаратами ИВЛ.

Израильская медицинская технологическая группа AID Genomics заявила, что она будет работать с копенгагенской геномной компанией BGI, чтобы немедленно создать лабораторию для оказания неотложной помощи жителям Газы.

Обе компании планируют развить мощности для тестирования 3000 жителей Газы в день.

«В последние месяцы я усердно работал вместе с главой AID Genomics г-ном Кельвином Ву, чтобы помочь большому количеству стран мира», - сказал Нир Зено, генеральный директор AID Genomics World Group.

«К моему удовольствию как израильтянина, наше предложение, которое включало создание одной лаборатории на израильской стороне и другой на палестинской стороне, было одобрено как палестинской стороной, так и при координации с израильскими силами безопасности».

Это важное событие произошло через два дня после предупреждения Синвара Израилю.

«Что касается вопроса о том, нужны ли нам они, чтобы дать нам что-нибудь - нам ничего не нужно от оккупации», - сказал Яхья Синвар в воскресенье.

«Но я говорю это громко и ясно: не дай Бог, если придет время, когда у нас не будет другого выбора, кроме как наблюдать, как наши граждане дышат последним вздохом, и когда у нас нет аппаратов ИВЛ, - я говорю [министру обороны Израиля Нафтали] Беннетту, что мы сделаем так, что шесть миллионов израильских поселенцев не смогут дышать».

Напомним, что с 2007 года около 2 миллионов жителей Газы находятся под осадой Израиля, и у них крайне ограниченный доступ к таким базовым нуждам, как здравоохранение, вода и продукты питания.

1 апреля министр обороны Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Израиль поможет Газе справиться с пандемией коронавируса, если ХАМАС вернет израильтянам двух солдат, пропавших без вести во время военной операции в Газе в 2014 году.

В прошлую среду движение «Исламский джихад» в Газе призвало международное сообщество оказать давление на Израиль с целью освобождения палестинских заключенных, опасаясь распространения болезни в переполненных тюрьмах.

Юсуф аль-Хасайна, член политического бюро «Исламского джихада», заявил:: «Несмотря на вспышку COVID-19, мир и международное сообщество по-прежнему закрывают глаза на самые серьезные преступления против человечества, такие как аресты арабов и палестинцев, медицинская халатность, пытки и фиктивные судебные процессы против них».

В пятницу Синвар намекнул на возможную сделку по обмену заключенных, если Израиль согласится освободить женщин, пожилых и уязвимых палестинских заключенных.

«Мы готовы пойти на частичные уступки по вопросу заключенных в обмен на освобождение Израилем пожилых заключенных, пациентов и женщин в качестве гуманитарного жеста в свете кризиса с коронавирусом», - сказал он.

На данный момент известно, что ХАМАС держит в плену четырех израильтян. После войны 2014 года в Газе содержались два солдата, Орон Шауль и Хадар Голдин, а также два гражданских лица, Авера Менгисту и Хишам ас-Сайед, которые вошли в осажденный палестинский анклав в 2014 и 2015 годах.

В Израиле же в настоящее время содержится около 5700 палестинских заключенных, в том числе 200 детей, 44 женщины, пять членов Палестинского законодательного совета и 27 журналистов. 470 палестинских заключенных содержатся в «административном задержании» без предъявления обвинения или суда.