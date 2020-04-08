Коронавирус это не Черная Смерть

Новый коронавирус заразил уже более 1,4 миллиона человек, убил более 82 000 человек, распространился по всему миру и привел к падению экономики. Аналогии с «Черной смертью», вспышкой бубонной чумы, которая в XIV столетии уничтожила от половины до двух третей населения Европы, были неизбежны. «Черная смерть» это архетипичная пандемия, повлиявшая на весь Старый свет. И даже несмотря на популярное обывательское мнение как в условно «русской», так и в условно «мусульманской» среде, о том, чтобы якобы Русь или Умму пандемия не затронула, благодаря здоровым привычкам (бане и омовению соответственно), на самом деле и русские земли, и земли мусульман были разорены чумой не меньше европейских — великие князья, эмиры, халифы и алимы (например имам Захаби) были среди жертв пандемии.

Совсем не удивительно, что многие люди в это тяжелое время обращаются именно к историческому опыту «Черной смерти», чтобы понять самих себя в условиях стремительной эпидемии и ее долгосрочных последствий.

Безусловно, между двумя пандемиями есть некоторые сходства. Как и Черная смерть, COVID-19 происходит с Дальнего Востока и начался c передачи от животного человеку - в первом случае от крыс; сегодня возможно от летучих мышей. Как и Черная смерть это далеко идущая пандемия, распространение которой стало возможным благодаря глобализму: тогда это была Монгольская империя и итальянские купцы, торговавшие на Великом Шелковом пути; в наше время это авиаперевозки и международные рынки.

Обе эпидемии привели к карантину, закрытию ворот и к поиску виновных в «другом». В средние века евреев обвиняли в отравлении колодцев и линчевали. Сотни еврейских общин подверглись нападению, и многие были разрушены. В городе Страсбург несколько сотен евреев заживо сожгли в деревянном доме, специально построенном для этой цели. В швейцарском Базеле 600 человек были сожжены на костре, а 140 детей были насильственно крещены.

Сегодняшние карантин и повсеместное закрытие границ кажутся идеальным мироустройством радикальных пещерных националистов. Козлами отпущения вместо евреев в первую очередь служат азиаты, все кто похож на китайцев, даже если они не имеют никакого отношения к Китайской Народной Республике. Впрочем, без всяких иллюзий, в некоторых местах такими «другими», на которых можно свалить распространение новой чумы, стали мусульмане. Причем, если христианские власти средневековой Европы как правило стремились защитить евреев от погромов, нынешние власти той же Индии лишь подливают масла в огонь.

Но COVID-19 также очень отличается от бубонной чумы, и не только потому, что он вызывается вирусом, а не бактерией. Прежде всего он распространяется от человека к человеку, тогда как только одна из трех форм чумы, легочная, распространяется также: остальные требуют укусов от блох. Смертность весьма различна: умирают около 3,3% от числа инфицированных коронавирусом, что гораздо меньше, чем около 50% для нелеченной бубонной чумы (заражение лимфатических узлов бактерией Yersinia Pestis) и 100% для нелеченной легочной (респираторной) или сепсисной чумы.

Что еще более важно, несмотря на трагическую гибель миллионов людей, экономические последствия Черной смерти оказали общее положительное влияние на выживших наемных работников средневековой Европы. Начать с того, что у меньшего населения было больше земли и больше еды. Куда важнее то, что землевладельцы все еще нуждались в зерне, на котором основывалось их богатство. С меньшим количеством рабочей силы наемные рабочие могли требовать более высоких цен, чем когда-либо прежде. До Черной смерти квалифицированный рабочий в Англии мог зарабатывать три пенса в день. После нее он мог заработать четыре, прибавляя примерно на три фунта в год больше общего дохода, учитывая праздники и простои. Результатом стал своего рода «золотой век» для наемных рабочих, большее процветание и большая классовая мобильность. Кроме того, некоторые историки утверждают, что это вызвало рост современного капитализма, поскольку аристократия, зажатая в клещах между падением цен на зерно и ростом затрат на рабочую силу и поиском стабильного дохода, начала сдавать в аренду свою собственность, что позволило состояться социальному росту зажиточных дворян, которые инвестировали в сельскохозяйственные поместья и протопромышленную инфраструктуру, такую как мельницы.

Расцвет переживала не только Европа, но и многие другие места. Египет и Сирия отметились массовым строительством монументальных сооружений, которые и сегодня остаются визитной карточкой ближневосточных городов. Как и в Европе существенно увеличился запрос на рабочую силу, и соответственно зарплата. Историк Аль-Макризи утверждает, что месячная зарплата обычного конюха выросла до 80 дирхемов, хотя раньше составляла 30 дирхемов. Еще больше процветали ремесленники. Реальная заработная плата городского египтянина, с учетом покупательной способности товаров первой необходимости, после пандемии стала выше, чем во всех остальных странах Средиземноморья.

Коронавирус в нашей позднекапиталистической экономике будет иметь противоположный эффект. С падением цен на акции корпорации будут вынуждены поддерживать акционерную стоимость. Самый простой способ сделать это - уменьшить заработную плату. Более того, поскольку инвесторы забирают свои кредиты с рынка, компании прекращают расширять свою деятельность, что еще больше снижает спрос на рабочую силу. «Несущественные» работники, которым приказано оставаться дома на период карантина, также, как правило, являются наиболее уязвимыми; кроме того, они с наименьшей вероятностью будут располагать ресурсами для потребительских накоплений. В условиях неопределенного экономического будущего потребительские расходы, являющиеся движущей силой нашей экономики, будут снижаться, продолжая падать по спирали в рецессию. Например, цены на жилье резко упадут, сократив инвестиции в этот основной сектор экономики, и затронув целые отрасли. Конечным результатом «коррекции рынка» станет падение заработной платы, экономическая неопределенность и расширение разрыва между богатыми и всеми остальными.

Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда, заявил вчера, что для зарплат и занятости последствия будут гораздо тяжелее, чем после кризиса 2008-2009 годов:

"В 2008-2009 годах мы потеряли около 22 миллионов рабочих мест по всему миру. Наш прогноз на следующие три месяца, на второй квартал этого года — мы можем потерять эквивалент 195 миллионов рабочих мест в мире".

В итоге единственным выходом из всего этого может стать движение к социально ориентированным моделям общества. Для огромной части мира это могут быть различные варианты левых идеологий — от радикального социализма до умеренной социал-демократии. Но не исключено, что именно мусульмане в это время смогут предложить традиционные механизмы социальной защиты, про которые давно принято говорить как про «тормоза» исламского мира в эпоху капитализма — все виды закята, вакфы, гильдии и так далее.