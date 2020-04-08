В ОАЭ откроется первый на Ближнем Востоке храм мормонов

ОАЭ объявили, что в Дубае будет построен первый на Ближнем Востоке храм мормонов, которые в последние годы существенно увеличили свое присутствие в регионе.

Мормоны это религиозная группа, которая сама себя называет «святыми последних дней», и насчитывает около 16 миллионов приверженцев по всему миру. Ее последователи славятся своим миссионерским рвением.

Открытие храма в Дубаи должно было совпасть с международной выставкой Expo 2020, которая, по-видимому, будет отложена до следующего года из-за вспышки опасного коронавируса.

Церковь объявила на своей ежегодной конференции в Юте в эти выходные, что храм будет открыт в Дубае по приглашению властей эмирата.

«План строительства храма в Дубае приходит в ответ на их любезное приглашение, которое мы с благодарностью принимаем», - сказал Рассел Нельсон, президент церкви, сообщает The National.

Глава ближневосточных операций мормонов старейшина Энтони Д. Перкинс также поблагодарил эмиратские власти за то, что они позволили построить храм - первый на Ближнем Востоке.

«Мы благодарны лидерам и народу Объединенных Арабских Эмиратов», - заявил он ежедневно в ОАЭ.

«Они были добры, щедры и доброжелательны к нам и людям всех религиозных традиций».

Религия мормонов известна как мормонизм благодаря религиозному тексту - Книге Мормона. Приверженцы считают этот текст священным откровением, якобы открытым основателю церкви Джозефу Смиту в 18 веке.

Эта книга является одним из важнейших элементом , которые отличают мормонов от большинства христиан.

Планируемый храм в Дубае - это одна из восьми новых структур, которые будут построены церковью по всему миру, в том числе в Китае, Демократической Республике Конго и Нигерии.

Между тем ОАЭ недавно объявили длинный список новых храмов, капищ и молелен, которые будут открыты в стране, включая еврейскую синагогу, сикхскую гурудвару и еще один индуистский храм.

Эти меры рассматриваются как акт "мягкой силы" ОАЭ и помогают налаживать отношения с мировыми державами, такими как США и Индия.

Однако, несмотря на все проявление религиозной терпимости, ОАЭ по-прежнему считается одним из самых репрессивных режимов в регионе Персидского залива, заключающим в тюрьму своих диссидентов и активистов.