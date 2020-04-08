В ливанской тюрьме разгорелся коронавирусный бунт

В городе Триполи на севере Ливана вспыхнул сильный тюремный бунт. Это случилось на следующий день после того, как силовики предотвратили потенциальную попытку побега, которая, по словам родственников заключенных, была связана со страхами из-за распространения нового коронавируса.

В результате беспорядков в тюрьме Куббе в Триполи, по словам активистов, имеющих контакты внутри учреждения, по меньшей мере четверо заключенных получили ранения. Местные СМИ сообщили о «множестве ранений».

Видеозаписи из тюрьмы показывают, что двое мужчин получили ранения в результате применения резиновых пуль - один мужчина в ногу, другой в лицо.

На этих же записях можно увидеть, как десятки мужчин во внутренних помещениях тюрьмы держат ножи и скандируют требования всеобщей амнистии, которую ведущие политики обещают уже многие годы, но пока все еще не могут реализовать.

В законопроект об амнистии предполагается включить людей, арестованных или разыскиваемых по обвинению в совершении мелких преступлений, преступлений, связанных с наркотиками, и "экстремистов".

Правительство премьер-министра Хасана Диаба обязалось одобрить такой законопроект, хотя пока не ясно, кто будет включен в окончательный его вариант.

Большой бунт произошел менее чем через сутки после того, как силы безопасности обнаружили туннель длиной в несколько метров во время операции в тюрьме Захля в восточной долине Бекаа.

Источник в службе безопасности сообщил, что силовики в понедельник вечером совершили налет на часть тюрьмы, где содержалось большое количество заключенных, узнав, что заключенные пытались сбежать.

Родственники заключенных в тюрьме Захля говорят, что попытка заключенных была связана с опасениями быстрого распространения коронавируса в переполненном следственном изоляторе.

«Они боятся проблемы с коронавирусом, они боятся, что он распространится», - сказал «Аль-Джазире» родственник заключенного в тюрьме Захля.

Родственник заключенного рассказал, что в последний раз он общался с ним в понедельник, когда силы безопасности собирались начать рейд. «Он сказал: «Они сейчас входят, и мы не знаем, когда сможем снова поговорить». С тех пор я ничего не слышал», - сказал родственник.

В Ливане с населением около шести миллионов человек на сегодняшний день зарегистрировано 548 случаев заболевания. По данным министерства информации, 19 человек погибли и 62 выздоровели.

Чиновники говорят, что среди заключенных не было обнаружено случаев коронавируса. Тем не менее они собираются выпустить около трети из 9000 заключенных, особенно тех, кому осталось сидеть менее полугода.

Судьям и силовикам также рекомендовалось производить новые аресты только тогда, когда совершаются серьезные преступления.