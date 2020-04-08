В Египте запретят публичные собрания в Рамадан

Совершенно очевидно, что в этом году Рамадан для большей части мусульманского мира пройдет совсем не так, как в прошлые годы. Так Египет запретит проведение любых публичных религиозных собраний во время священного месяца Рамадан, который начнется примерно через две недели, чтобы противостоять распространению нового коронавируса.

Как известно, мусульмане обычно прерывают пост на закате вместе со своими семьями и друзьями, ходят в мечеть, чтобы совершить коллективную ночную молитву таравих, и стараются проводить как можно больше времени с родственниками.

Комитет ученых каирского университета Аль-Азхар тем не менее добавил, что само обязательство поста с людей не снимается. Несмотря на все публичные ограничения люди должны поститься, поскольку этот ритуал не имеет никакого отношения к коронавирусу.

В заявлении говорится, что в качестве уважительных причин нарушить пост применяются только обычные исключения, такие как путешествия или болезни.

Но, учитывая, что эксперты в области здравоохранения рекомендуют меры по социальному дистанцированию во время глобального кризиса с коронавирусом, Египет запретит любые публичные ифтары, а также коллективные социальные мероприятия, говорится в отдельном заявлении министерства исламских фондов.

Как правило, массовые ифтары в Египте проводятся для бедных людей.

Министерство также заявило, что запрет будет распространяться и на обряд итикафа, когда мусульмане проводят последние 10 дней месяца в мечетях, чтобы молиться, читать Коран и совершать зикр.

Египет, страна с населением около 100 миллионов человек, сообщила о более чем 1300 подтвержденных случаях коронавируса, при более чем 250 смертей, согласно данным Reuters.

Рамадан начнется около 23 апреля, в зависимости от того, какой метод определения начала месяца используют в различных мусульманских общинах, и когда будет видна луна месяца Рамадан.

Со всей уверенностью можно сказать, что похожие директивы по ограничению публичной активности в Рамадан примут и другие мусульманские сообществ во всем мире.