Мали: десятки солдат погибли в результате нападения неизвестных боевиков

По меньшей мере 25 малийских солдат были убиты в результате нападения на военную базу в северном городе Бамба, сообщило правительство.

Около десяти нападавших также были «нейтрализованы» во время атаки рано утром в понедельник, говорится в заявлении правительства, без уточнения, какая группа могла быть причастна к нападению.

Житель Бамбы, который говорил с агентством AFP на условиях анонимности, сказал, что вооруженные люди проезжали на мотоциклах через близлежащие деревни с воскресенья, прежде чем собраться для атаки на рассвете.

«Мы увидели 23 тела на месте», - сказал житель Бамбы, описывая последствия рейда, добавив, что боевики уничтожили лагерь и украли технику.

«Никто из гражданских лиц не пострадал, это была операция против лагеря», - добавил житель.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение в понедельник.

Армия Мали неоднократно терпела большие потери от вооруженных группировок, действующих в этом районе, и связанных с Аль-Каидой* и ИГИЛ*.

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