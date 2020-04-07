Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева перенесены в онлайн

Сторонники репрессированного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева заменили пикеты в его поддержку онлайн акциями. Причиной такой формы протеста стал режим самоизоляции, введённый в Дагестане, чтобы избежать распространения коронавируса.

Организаторы акций в поддержку Гаджиева заявляют, что они не имеют право рисковать здоровьем людей, прося их присоединиться к пикетам. Эти акции традиционно больше полугода проходят каждый понедельник в центре Махачкалы.

Желающие выразить поддержку Гаджиеву и стать участником онлайн пикета могут сделать это в интернете, выложив фото, пост, видео с хэштегами #СвободуАбдулмумину, #СвободуКемалуТамбиеву, #СвободуАбубакаруРизванов #виртуальныйпикет.