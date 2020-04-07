Чума, политика и конфликты: как на протяжении веков отменяли хадж

Пандемия коронавируса, распространяющаяся по планете, с высокой долей вероятности может привести к отмене паломничества в этом году - в первый раз со времени основания Саудовской Аравии. Однако, это будет далеко не первый раз в истории, когда совершение хаджа не могло состояться из-за чрезвычайных обстоятельств.

Как мы ранее сообщали, власти Саудовской Аравии призвали мусульман мира не спешить с планами на хадж в этом году. Тем самым, власти королевства дали понять, что официальная отмена хаджа в этом году стоит на повестке дня.

Около двух миллионов человек посещают Мекку в ходе ежегодного паломничества, которое должно было начаться в июле этого года, но эти планы подвергаются сомнению, поскольку в королевстве зарегистрировано уже 1563 случая коронавируса и 10 смертей.

Как и многие другие страны, Саудовская Аравия ввела карантин и комендантский час, пытаясь остановить вспышку, а въезд в священные города Мекку и Медину был строго ограничен. Эр-Рияд уже приостановил совершение умры (малого паломничества).

Хотя хадж несколько раз отменялся на протяжении веков, с момента основания Королевства Саудовской Аравии в 1932 году не был еще пропущен ни один год. И даже во время пандемии испанского гриппа 1917-18 годов, в результате которой погибли миллионы людей во всем мире, хадж продолжал совершаться.

Но если Саудовская Аравия отменит хадж 2020 года, он попадет в список из почти 40 драматических отмен. Вот некоторые из самых ярких отмен в истории:

865: Резня на горе Арафат

Во время своего конфликта с Аббасидским халифатом, Исмаил бин Юсуф, известный как Аль-Сафак, в 865 году совершил нападение на священную гору Арафат, возвышающуюся над Меккой, убив там паломников. Этот рейд привел к отмене хаджа.

930: нападение карматов

Число людей, прибывающих в Мекку для паломничества, начало уменьшаться с каждым годом после того, как государство шиитов-карматов, базирующееся в Бахрейне, начало организовывать непрерывные атаки на Мекку и маршруты паломничества до 930 года нашей эры.

В 930 году исламские ученые издали фатву, запрещающую паломничество в Мекку из-за отсутствия безопасности жизни и имущества.

В том же году лидер карматов Абу Тахир аль-Джаннаби совершил набег на Мекку и убил десятки тысяч паломников. Историки утверждают, что карматы запрещали паломничество более 10 лет.

Прежде чем карматы покинули Мекку, они украли дверь Каабы, а также хаджр аль-асвед (Черный камень). Оба украденных предмета оставались под их контролем в течение 20 лет.

Аббасиды заплатили 120 000 динаров в 952 году за их возвращение.

Карматы были сектой исмаилитов-шиитов, которая верила в эгалитарное общество и считала паломничество языческим ритуалом.

983: Война Аббасидов и Фатимидов

Политика тоже разрушала хадж. В 983 году политические споры между правителями двух государств - Аббасидов Ирака и Сирии и Фатимидов Египта - помешали мусульманам отправиться в Мекку для паломничества. Пройдет восемь лет, пока хадж снова не состоится, в 991 году.

1831: Чума

Но не только конфликты и убийства отменяли хадж. Чума из Индии обрушилась на Мекку в 1831 году и убила три четверти паломников, которые пережили несколько недель путешествий по опасным и бесплодным землям для совершения хаджа.

1837-1858: серия эпидемий

В течение почти двух десятилетий хадж трижды останавливался, в результате чего паломники не могли отправиться в Мекку в общей сложности семь лет.

В 1837 году еще одна чума обрушилась на святой город, отложив паломничество до 1840 года.

Затем, в 1846 году, на Мекку обрушилась эпидемия холеры, убив более 15 000 человек. Она мучила жителей города до 1850 года. Вспышки возобновились в 1865 и 1883 годах.

В 1858 году на город обрушилась еще одна глобальная пандемия холеры, побудившая египетских паломников массово бежать к берегам Красного моря в Египте, где они содержались в карантине.