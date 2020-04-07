Турецкий университет начал пассивную иммунизацию от COVID-19

Университет в восточной Турции начал использовать плазму крови для пассивной иммунизации новых пациентов с коронавирусом, сообщает агентство «Анадолу».

«Лечение началось вчера [в воскресенье] со сбора плазмы у пациента, который выздоровел от нового коронавируса и впоследствии получил отрицательный результат», - сказал Ахмет Кизилай, ректор Университета Иненю в провинции Малатья.

Указывая на успех Китая в использовании этого метода, Кизилай сказал: «Впервые в Турции Медицинский центр имени Тургута Озала при университете взял плазму у выздоровевших пациентов с COVID-19 методом плазмафереза ​​и применил ее к другому пациенту, который находится в реанимации в очень тяжелом состоянии».

«Наша цель здесь - дать антитела, которые мы взяли у выздоровевших пациентов, пациенту, который находится в отделении интенсивной терапии», - сказал он, добавив, что ранее этот метод также использовался для лечения ОРВИ и Эболы.

Он также призвал людей, которые выздоровели от коронавируса, поддержать этот метод, подчеркнув, что у выздоровевших пациентов не было побочных эффектов.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировано 30 217 случаев заболевания COVID-19, а число погибших в стране составляет 649.

Во всем мире зарегистрировано около 1,3 миллиона случаев заболевания, при этом число погибших в мире превысило 70 700, а число выздоровлений превысило 271 000.