Талибы прекращают переговоры с Кабулом по поводу обмена пленными

Талибы* прервали переговоры с правительством Ашрафа Гани об обмене пленными, который должен был стать главным шагом в мирных переговорах при посредничестве США.

В своем твиттере политический представитель талибов Сухайль Шахин заявил, что его техническая группа не будет участвовать в «бесплодных встречах», а освобождение их заключенных «откладывается то под одним предлогом, то под другим».

«Поэтому наша техническая команда не будет участвовать в бесплодных встречах с соответствующими сторонами, начиная с завтрашнего дня», - сообщил Шахин, базирующийся в Дохе.

В конце февраля Вашингтон подписал соглашение с талибами, в соответствии с которым правительство Гани, которое не подписало соглашение, должно освободить 5000 заключенных талибов, в обмен на 1000 правительственных солдат, которые содержатся в плену у Талибан.

Пакт между США и движением Талибан, согласно которому международные силы под руководством США будут выведены в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов, считается наилучшим шансом на прекращение 18-летней войны.

Но мир зависит от переговоров между поддерживаемым США афганским правительством и талибами. Обмен пленными призван укрепить доверие обеих сторон к этим переговорам.

С прошлой недели представители талибов и правительства Гани проводят переговоры в Кабуле, чтобы попытаться завершить обмен заключенными, который первоначально должен был произойти еще 10 марта.

Матин Бек, член кабульской переговорной команды, сказал, что освобождение было отложено, потому что талибы требуют освободить 15 «высших командиров».

«Мы не можем освободить убийц наших людей», - заявил Бек журналистам в понедельник. «Мы не хотим, чтобы они вернулись на поле битвы и захватили целую провинцию».

Бек добавил, что правительство готово освободить до 400 рядовых пленников в качестве жеста доброй воли в обмен на «значительное» сокращение насилия, но талибы отклонили это предложение.

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